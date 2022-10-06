Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл в первом круге турнира ATP 500 Astana Open, а первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в следующий этап.

В столице нашей страны продолжается один из самых представительных на сегодняшний день теннисных турниров – это можно судить по звездному составу участников, который уже преподносит сюрпризы.

Так, мы уже сообщали, что в первом круге ATP 500 Astana Open 13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уступил

21-му номеру планетарного рейтинга испанцу Роберто Баутисте-Агуте.

Но еще более удивительным стал результат на следующий день, когда завершил свое выступление на кортах Астаны первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который встречался с 66-м рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) бельгийцем Давидом Гоффеном и уступил ему в двух сетах со счетом 5:7, 3:6. Матч длился один час и 46 минут. Напомним, 19-летний Алькарас является победителем US Open 2022.

Во втором круге Гоффен сыграет с французом Адрианом Маннарино, который в первом круге одолел олимпийского чемпиона швейцарца Стэна Вавринку со счетом 1:6, 6:2, 6:3.

Просто отлично стартовал лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, занимающий 43-е мес­то в рейтинге ATP. Он победил нидерландца Таллона Грикспора (54-е место в мировом рейтинге) со счетом 6:0, 4:6. 6:3. На счету нашего спортсмена 15 эйсов и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Во втором круге турнира Александр сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Отметим, что теннисист из Польши (10-я ракетка мира) в первом поединке в двух сетах расправился с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (29-й номер мирового рейтинга) со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Хуберт выполнил 11 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Первая ракетка Казахстана поделился эмоциями от победы в матче первого круга.

– Играть дома всегда приятнее, прямо какая-то атмосфера Кубка Дэвиса. Я в первый раз вышел на корт перед публикой здесь в 2019 году. С тех пор сыграл достаточно большое количество матчей в Кубке Дэвиса и два Astana Open, на первом, к сожалению, не смог проявить себя… Но после играл и даже чувствовал себя как-то неудобно, что так много людей переживают за меня. Вообще, много где за меня болеют: собирал в Италии, во Франции полные стадионы. Но там нет такого, что ты относишься к этой публике с душой. А тут я смот­рю на этих детей и понимаю: я –лидер сборной страны и обязан показать себя с хорошей стороны, чтобы они полюбили спорт, полюбили теннис. Соответственно, играть дома очень приятно и очень сложно, – отметил Александр Бублик.