На ковер выходят сильнейшие Свежий выпуск 463 Абзал КАМБАР

«Кубок Президента РК» проводится по правилам Объединенного мира борьбы в формате «стенка на стенку». В главном городе страны собрались сильнейшие борцы из ближнего и дальнего зарубежья – России, Индии, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Беларуси. Сборная Казахстана на правах хозяина первенства выставила сразу два состава. Астанинский турнир имеет солидный призовой фонд – 100 000 американских долларов.

Турнир на призы Главы государства станет одним из этапов подготовки отечественных и зарубежных атлетов к лицензионному чемпионату мира в Лас-Вегасе, который пройдет с 6 по 12 сентября. В том числе и по итогам Кубка Президента тренерский штаб национальных сборных команд по трем стилям борьбы будет определять состав для участия на мировом первенстве. Стоит отметить, что в эти дни столицу посещают почетные гости, прославленные ветераны, а также функционеры из Объединенного мира борьбы.



