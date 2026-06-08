Партия Пашиняна лидирует с 51,03% голосов – ЦИК Армении

Фото: interaffairs.ru

По данным Центризбиркома Армении, партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает 51,03% голосов после обработки 742 857, или 50,31% бюллетеней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,18%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,51%, партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" - 4,18%. Явка на выборах составила 58,97%.

‎Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня в 20:00 по местному времени.

Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 58,97%. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 4%, блокам - 8-10% голосов избирателей.

В выборах участвовали 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию "Гражданский договор" во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном.