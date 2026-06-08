Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

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У побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В течение двух часов с момента землетрясения на Филиппинах было зафиксировано 11 афтершоков - повторные сейсмические толчки, которые следуют за основным землетрясением. Об этом 8 июня сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Отмечается, что их магнитуда составила от 3,5 до 6,5. Кроме того, произошло минимум четыре землетрясения у берегов Индонезии, магнитуда варьировалась от 2,7 до 4,1.

EMSC 8 июня сообщил, что у побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами. Отмечалось, что высота волн может быть выше нормы на 1 м. Позже газета The Manila Times сообщила, что в результате произошедшего погиб минимум один человек, еще несколько получили ранения.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) в этот же день заявили, что жителям прибрежных районов - девяти провинций - порекомендовали срочно эвакуироваться в связи с произошедшим у побережья острова Минданао землетрясением.