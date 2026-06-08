Paramount анонсировала создание новой студии видеоигр

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Paramount объявила о масштабной реорганизации своего игрового бизнеса. Компания учредила новое подразделение Paramount Games Studio, которое объединит все игровые активы Paramount и Skydance, включая студии Skydance Interactive и Skydance New Media, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Этот шаг происходит на фоне готовящегося слияния с Warner Bros. Discovery, и усиление позиций в игровой индустрии рассматривается как стратегический приоритет.

Как и многие голливудские гиганты, Paramount на протяжении многих лет экспериментировала с видеоиграми, однако процесс извлечения прибыли из собственной интеллектуальной собственности на этом рынке для киностудий традиционно складывался непросто. Теперь компания намерена взяться за дело системно.

Напомним, в августе прошлого года Paramount и Skydance закрыли сделку по слиянию на сумму 8,4 миллиарда долларов. В числе первых заявленных проектов новой игровой студии - "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin" и файтинг "Avatar Legends: The Fighting Game".

Возглавил созданное подразделение Тони Дрисколл, ранее занимавший руководящую должность в Epic Games. Его назначение сигнализирует о серьезности намерений Paramount: компания явно делает ставку на кадры с большим опытом в игровой индустрии, а не только в традиционном медиа. Остается наблюдать, сможет ли новое подразделение избежать типичных голливудских ошибок на игровом поле и превратить богатый каталог франшиз в успешные интерактивные проекты.