Айдос Кенжигулов в составе действующего обладателя трофея, клуба «Штоккерау», стал победителем турнира. В финальном противостоянии его команда обыграла «Вельс» со счетом 3:1, завоевав кубок в четвертый раз. Айдос внес весомый вклад в общий успех, уверенно выиграв свою встречу со счетом 3:0. Дастан Кенжигулов, выступавший за команду «Баден», по итогам соревнований стал бронзовым призером австрийского кубка.