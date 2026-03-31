На Кубке Австрии

Абзал Камбар

Наши мастера настольного тенниса Дастан и Айдос Кенжигуловы успешно выступили на Кубке Австрии.

Айдос Кенжигулов в составе действующего обладателя трофея, клуба «Штоккерау», стал победителем турнира. В финальном противостоянии его команда обыграла «Вельс» со счетом 3:1, завоевав кубок в четвертый раз. Айдос внес весомый вклад в общий успех, уверенно выиграв свою встречу со счетом 3:0. Дастан Кенжигулов, выступавший за команду «Баден», по итогам соревнований стал бронзовым призером австрийского кубка.

#теннис #Айдос Кенжигулов #Дастан Кенжигулов #Кубок Австрии

