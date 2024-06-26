На левобережье Астаны временно перекроют участок дороги

Столица
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Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Сыганак/Туркестан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В этой связи с 20:00 часов 26 июня до 20:00 часов 27 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

#Астана #улица #ремонт

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