На левобережье Астаны временно перекроют участок дороги

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Сыганак/Туркестан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В этой связи с 20:00 часов 26 июня до 20:00 часов 27 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.