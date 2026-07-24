За день в Астане выпало около трети месячной нормы осадков - акимат

В минувший четверг в столице прошел залповый дождь: всего за 22 минуты выпало 11,4 мм осадков

Фото: акимат Астаны

В целом 23 июля объем осадков составил 18,2 мм - около трети месячной нормы. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

"22 июля в Астане выпало 20,8 мм осадков. Таким образом, за два дня в столице выпало 39 мм осадков. Это составляет почти 70% от месячной нормы. В связи с обильными осадками на отдельных участках города образовались скопления воды. Последствия непогоды были оперативно устранены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что коммунальными службами на постоянной основе ведутся работы по прочистке коллекторов и дождеприемников, пропарке труб, строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений и др.