На остров обрушились мощные циклоны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Совет министров переходного правительства Мадагаскара объявил чрезвычайное положение на национальном уровне из-за разрушительных последствий тропических циклонов "Гезани" и "Фития". Об этом сообщило издание Madagascar Tribune со ссылкой на официальное заявление.

Режим регулируется конституцией Мадагаскара и законом № 91-011 от 18 июля 1991 года о чрезвычайных ситуациях. Он вводится на 15 дней с возможностью продления по установленным процедурам и должен быть пропорциональным угрозе, строго связанным с обстоятельствами, с соблюдением законности и основных прав.

По данным национального бюро Мадагаскара по ликвидации последствий стихийных бедствий и управлению чрезвычайными ситуациями (BNGRC), циклон "Гезани" затронул около 270 тысяч человек. В результате удара стихии погибли по меньшей мере 40 человек, еще шестеро пропали без вести, 427 получили тяжелые травмы. Более 14 тысяч домов оказались подтопленными, почти 19 тысяч - полностью разрушены.

Напомним, 10 февраля власти островного государства объявили тревогу из-за приближения тропического циклона "Гезани". В ночь на 11 февраля он обрушился на Мадагаскар с порывами ветра до 250 км/ч. За сутки на острове выпало более 100 мм осадков. BNGRC предупредило о риске разливов рек, наводнений и оползней и призвало жителей соблюдать осторожность. Стихия особенно сильно ударила по регионам Аналанджирофо, Ацинанана, Алаотра Мангоро и Аналаманга.

В конце января на Мадагаскар обрушился циклон "Фития", вызвавший наводнения, в результате которых погибли трое, пострадали более 28 тысяч человек.

Тем временем тропический циклон "Гезани" вошел в Мозамбикский пролив, и 14 февраля ожидается его усиление до 165 км/ч. Об этом предупредил Национальный метеорологический институт Мозамбика (INAM).

Циклон сформировался в Индийском океане и 11-12 февраля прошел через центральную часть Мадагаскара, после чего вышел в акваторию пролива. Под угрозой провинции Иньямбане, Софала и Газа.

«Принять меры предосторожности и безопасности в связи с угрозами сильного ветра, проливных дождей и гроз», - сообщили в агентстве.

INAM продолжает мониторинг и призывает население следить за официальными предупреждениями.