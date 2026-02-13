На Мадагаскаре объявлен режим ЧП

На остров обрушились мощные циклоны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Совет министров переходного правительства Мадагаскара объявил чрезвычайное положение на национальном уровне из-за разрушительных последствий тропических циклонов "Гезани" и "Фития". Об этом сообщило издание Madagascar Tribune со ссылкой на официальное заявление.

Режим регулируется конституцией Мадагаскара и законом № 91-011 от 18 июля 1991 года о чрезвычайных ситуациях. Он вводится на 15 дней с возможностью продления по установленным процедурам и должен быть пропорциональным угрозе, строго связанным с обстоятельствами, с соблюдением законности и основных прав.

По данным национального бюро Мадагаскара по ликвидации последствий стихийных бедствий и управлению чрезвычайными ситуациями (BNGRC), циклон "Гезани" затронул около 270 тысяч человек. В результате удара стихии погибли по меньшей мере 40 человек, еще шестеро пропали без вести, 427 получили тяжелые травмы. Более 14 тысяч домов оказались подтопленными, почти 19 тысяч - полностью разрушены.

Напомним, 10 февраля власти островного государства объявили тревогу из-за приближения тропического циклона "Гезани". В ночь на 11 февраля он обрушился на Мадагаскар с порывами ветра до 250 км/ч. За сутки на острове выпало более 100 мм осадков. BNGRC предупредило о риске разливов рек, наводнений и оползней и призвало жителей соблюдать осторожность. Стихия особенно сильно ударила по регионам Аналанджирофо, Ацинанана, Алаотра Мангоро и Аналаманга.

В конце января на Мадагаскар обрушился циклон "Фития", вызвавший наводнения, в результате которых погибли трое, пострадали более 28 тысяч человек.

Тем временем тропический циклон "Гезани" вошел в Мозамбикский пролив, и 14 февраля ожидается его усиление до 165 км/ч. Об этом предупредил Национальный метеорологический институт Мозамбика (INAM).

Циклон сформировался в Индийском океане и 11-12 февраля прошел через центральную часть Мадагаскара, после чего вышел в акваторию пролива. Под угрозой провинции Иньямбане, Софала и Газа.

«Принять меры предосторожности и безопасности в связи с угрозами сильного ветра, проливных дождей и гроз», - сообщили в агентстве.

INAM продолжает мониторинг и призывает население следить за официальными предупреждениями.

#ЧП #наводнение #Мадагаскар

