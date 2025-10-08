О начале работы по благоустройству и строительству на территории мавзолея Райымбек батыра рассказал заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций, передает Kazpravda.kz

Эскиз предоставлен РСК

Основная цель проекта — превратить территорию мавзолея в священный и привлекательный культурный центр, предоставив жителям и гостям города новое историческое, культурное пространство.

— В ходе строительных работ территория мавзолея будет полностью благоустроена, рядом появятся два новых здания. Одно из них — двухэтажный музей, где на первом этаже разместятся мультимедийные экспозиции, а на втором — исторический зал, посвящённый казахским батырам. Музей будет оснащён современными VR и AR технологиями», — отметил спикер.

Проект направлен на повышение исторического и туристического потенциала Алматы, возрождение национальных ценностей и создание современного пространства, где посетители смогут познакомиться с героическим наследием Райымбек батыра в новом формате. Работы по музеефикации планируется завершить в мае 2026 года.