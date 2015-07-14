На научной основе

Серик ЖАРАСБАЕВ, заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
Достаточно сравнить нынешние итоги с теми, какие были получены в ходе соревнований в Казани, где проходила универсиада в 2013 году. Тогда мы завоевали 30 медалей, но из них всего три золотых.
В нынешнем же году в нашем активе шесть наград высшей пробы. И это при том, что в программе соревнований, которую каждая страна может формировать по своему усмотрению, не было видов спорта, традиционно успешных для Казахстана, в первую очередь, бокса. Тем не менее нашим спортсменам удалось весьма успешно выступить и принести стране одиннадцатое общекомандное место – это лучший результат за всю историю нашего участия в универсиадах.
Успех стал закономерным итогом проводимых в стране мероприятий по развитию массового спорта и спорта высоких достижений, укреплению материально-технической базы и инфраструктуры и, что самое главное, – обеспечению научно-методической базы для подготовки спортсменов, а также развитию спортивной медицины. Именно на этом, по моему мнению, основывается успех на универсиаде наших легкоатлетов, которые принесли сборной три «золота», и победа пловца Дмитрия Баландина.
В ходе тренировок этих спортсменов активно используются научно-методические разработки Национального научно-практического центра физической культуры. Опираться на эти знания, методы и практики мы будем и при подготовке нашей сборной к выступлению в Рио-де-Жанейро. Уверен, казахстанские спортсмены покажут хорошие результаты на предстоящей Олимпиаде.

