НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» и Национальная академическая библиотека РК заключили меморандум о взаимном сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие представители департамента координации программы «Рухани жаңғыру» МИОР РК, сотрудники института и библиотеки, общественные деятели, представители СМИ. Целью заключения меморандума обозначено развитие и укрепление сотрудничества в научно-исследовательской сфере, а также передача научно-издательской продукции института в фонд НАБ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального совета общественного доверия подчеркнул значимость развития и популяризации читательской культуры среди молодых казахстанцев. Содействуя построению нового Казахстана, институт проводит научно-исследовательскую деятельность в общественно-политической и идеологической сфере в рамках программной статьи Первого Президента РК «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», разрабатывает и выпускает национальные и аналитические доклады, монографии, методические рекомендации и пособия, а также реализует различные проекты в сфере методического сопровождения государственной политики, прогнозирования процессов в гражданском обществе, молодежной и семейной политики.

Подписание двустороннего меморандума о взаимном сотрудничес­тве и передача свыше 100 единиц печатной продукции института инициированы в целях дальнейшего продвижения принципов и ценнос­тей модернизации общественного сознания и укрепления национальной идентичности среди подрастающего поколения казахстанцев, представителей образовательной и научно-исследовательской сферы.

Исполняющий обязанности директора НАБ РК Нуржан Жолдыбалинов отметил важность совместной работы библиотеки и института для развития духовной сферы страны и поблагодарил представителей КИОР за весомые книжные дары.

– Самый ценный подарок для нас – это книга. Мы рады, что вы дарите нам новые ценные издания, среди которых много книг по истории, этнографии, произведений, адресованных детям. Уверен, они понравятся нашим читателям, – сказал Нуржан Жолдыбалинов.

Заместитель председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» Асем Кайдарова подчерк­нула, что Национальная академичес­кая библиотека объединяет ученых, интеллектуалов, молодежь – активных и инициативных казахстанцев.

– Мы будем способствовать формированию национального самосознания и единства, повышению конкурентоспособности молодежи. Меморандум станет основой для популяризации образования и стремления к общим ценностям, направленным на формирование нового образа мышления в социальной и идеологической сферах, – считает Асем Кайдарова.

В рамках меморандума будут разработаны методические рекомендации и предложения, налажено сотрудничество по взаимодействию в рамках социальных проектов в сфере модернизации общественного сознания.

На встрече также выступили заместитель директора департамента координации программы «Рухани жаңғыру» МИОР Бекзада Шаханова, заместитель председателя правления КИОР Аманбек Толепбергенов, сотрудник НАБ, журналист, президент ОФ «Ұлт ұйтқысы» Жаркынбек Жумадилулы, руководитель центра Академии государственного управления при Президенте РК Жанар Боканова.