На орехи за огрехи

Их на днях обсудили представители местной власти в ходе заседания, посвященного итогам социально-экономического развития региона за ушедший год. Как сообщалось в ходе встречи, несмотря на в целом положительную динамику, имеется ряд недочетов, над исправлением которых предстоит поработать уполномоченным госорганам.

По сообщению заместителя акима области Рустама Исатаева, за отчетный период отмечен рост показателей в промышленности, жилищном строительстве, животноводстве. Введено в эксплуатацию 44 предприятия, создано около 1 700 рабочих мест.

Вместе с тем в пяти районах, а также в областном центре, городе Конаеве, наблюдается снижение выпуска промышленной продукции. Кроме того, из-за падения урожайности на полях меньше собрано зерновых, масличных, овощей, картофеля и бахчевых культур. Сократились объемы торговли, транспортных услуг.

В числе других проблем, перечисленных докладчиком, – недостаточно эффективная работа по привлечению фермеров к программе «Ауыл аманаты». Так, от аграриев поступило несколько тысяч заявок на получение льготных кредитов для создания собственного бизнеса в составе сельхозкооперативов. Однако из выделенных региону на осуществление программы 8,3 млрд тенге освоено лишь 3,6 млрд тенге, или 43,4%.

Это значит, что сельчане не смогут в полной мере воспользо­ваться предоставленной государст­вом возможностью. Работа по микрокредитованию населения буксует и в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі», в связи с чем сорваны сроки осуществления 12 проектов из 86 запланированных.

Отныне ключевым индикатором, по которому будут оценивать работу районных акимов, станет объем привлеченных инвестиций. К примеру, в отдаленных Кегенском и Райымбекском районах в ушедшем году не было введено ни одного предприятия! Аким облас­ти Марат Султангазиев подверг критике их руководство, отметив, что развивать экономику и со­циальную сферу исключительно на бюджетные средства сегодня просто неприемлемо.

– Необходимо отказаться от этой практики и активно работать над привлечением инвестиций, – подчеркнул аким. – Это неотъемлемый фактор успеха, отражающий эффективность деятельности местных властей. Главное требование – проявлять инициативу, создавать благоприятные условия для предпринимателей. В отличие от промышленно развитых районов у вас нет проблем с нехваткой земельных участков и дефицитом электроэнергии. Имеется большой потенциал для развития производств в различных сферах и отраслях.

Согласно статданным, объем инвестиций, привлеченных в экономику области в прошлом году, составил 705,3 млрд тенге, или 83% от плана.

В ходе совещания прозвучала жесткая критика в адрес акима города Конаева и заместителей акима области по вопросам дальнейшего развития областного центра. Как выяснилось, многие проекты госучреждений и спортивных сооружений готовы и направлены на экспертизу. Однако, по словам главы региона, данные объекты городской застройки не отличаются общим архитектурным стилем, в них отсутствуют элементы дизайн-кода. Неудовлетворительно ведется и работа по благоустройству городских пляжей.

Досталось на орехи и руководству управлений сельского хозяйства, предпринимательства. Как отметил Марат Султангазиев, отсутствует системная работа по применению капельного орошения, других инновационных технологий, слабо ведется подготовка к посевной кампании.

– Кроме того, обострилась проб­лема сбыта продукции фермерами-луководами, – продолжил спикер. – Несмотря на то что на крупнейшем оптовом рынке республики «Алтын Орда» предоставлено 100 бесплатных торговых мест аграриям, ни одно из крестьянских хозяйств не продает там лук. Следовательно, курирующий заместитель акима области и глава города Конаева, в ведении которого находится шенгельдинский луковый массив, не оказывают никакой поддержки луководам, не знающим, куда сбыть выращенный урожай.

По данным местных властей, в регионе планируется строительство 53 учебных заведений в рамках национального проекта «Комфортная школа». Акимам дано поручение предоставлять земельные участки для этих объек­тов в центральной части населенных пунктов. Кроме того, необходимо привлекать инвесторов к строительству медучреждений, а также жилья для педагогов.

В числе других указаний, данных чиновникам, – усиление контроля в строительной сфере, решение проблемы безработицы среди молодежи. Как показал анализ Цифровой карты семьи, в регионе насчитывается 46 тыс. молодых граждан, нигде не работающих и не обучающихся.

В ходе заседания обсуждены также целевые индикаторы на текущий год, согласно которым планируется увеличить объем промышленного производства почти до 2 трлн тенге с ростом на 7,2% к 2023 году. Предусмот­рено также нарастить уровень валовой продукции аграрного сектора до 892 млрд тенге, ввес­ти 888 тыс. кв. м жилья.

Главные задачи – обеспечение устойчивого роста экономики и повышение доходов граждан. А для этого важно устранить недостатки.