На основе ценностей

Организация Объединенных Наций подчеркивает важность качест­венного образования, поставив его на четвертое место среди 17 целей устойчивого развития. Образование является важным условием экономической стабильности государства, ключом к снижению бедности населения.

Нет родителей, которые не желали бы дать своему ребенку лучшее образование. Каждый ищет подходящую школу с отличной инфраструктурой, где препо­дают сильные учителя и действуют международные стандарты обу­чения. Поэтому многие предпочитают, чтобы их дети учились в таких школах, как «Дарын», «Зерде», Назарбаев Интеллектуальная школа, «Білім-инновация», Респуб­ликанская физико-математичес­кая школа, и других престижных учебных заведениях.

Мы ознакомились с работой школ международного общественного фонда «Білім-инновация», которые славятся передовыми методиками обучения. Сегодня в ведении фонда 32 лицея-интерната «Білім-инновация», колледж, международный детский сад Spectrum, восемь частных школ и Университет им. Сулеймана Демиреля (SDU).

– «Білім-инновация» – первые школы, которые принесли в нашу страну международные методики и технологии. Мы были первыми в Казахстане, кто ввел модель трехъязычного образования. Особенность нашего лицея в том, что мы делаем упор на казахский язык. Больше половины детей, которые поступают к нам, – русскоязычные или представители других нацио­нальностей. Но мы выстроили такую систему обучения языку, что все наши ученики к завершению учебы свободно владеют казахским. Еще одно достижение – предметы естественно-научного направления на английском языке. Для этого мы разработали специальные учебники, которые прошли экспертизу Министерства просвещения. Думается, что благодаря этому международное образовательное пространство становится более доступным для наших детей, – прокомментировал президент международного общественного фонда «Білім-инновация» Дархан Оте.

Отметим, что за 30 лет учащиеся лицея сумели добиться больших высот. Так, они завоевали более 27 тыс. медалей на различных конкурсах и олимпиадах. Из них 4 558 медалей международного уровня и 5 142 – республиканские.

– После обретения независи­мости наши ученики завоевали первые золотые медали на международной олимпиаде по математике и биологии. Двое из каждой тройки учеников являются олимпийскими медалистами. Наша цель – научить студентов быть конкурентоспособными на международном уровне, – отметил Дархан Оте.

Один из известных педагогов лицея – Муаммер Гуль. Он успешно подготовил многих учеников к международным олимпиадам по математике. Учитель разработал собственные методики развития мышления и поиска решения задач. Его методическое пособие по эффективным способам подготовки к олимпиаде по математике завое­вало признание среди коллег. В учебной деятельности Муаммер Гуль руководствуется принципом «Все дети – талантливые, только найди ключ к каждому». Педагог уверен, что любой ребенок обладает особыми способностями, и задача учителя состоит в том, чтобы раскрыть талант ученика. Кроме того, Муаммер Гуль не просто учитель, а друг, который помогает своим ученикам.

В 2021–2022 годах 1 254 выпускника лицея «Білім-инновация», а это 64%, стали обладателями государственных образовательных грантов. На педагогические специальности поступили 309 человек, на технические – 570. 84 выпускника получили приглашения от мировых университетов, входящих в 100 лучших вузов по QS World University Rankings.

Ученица 11-го класса подве­домственной фонду школы «Нур-Орда» Валерия планирует в этом году поступать в Гарвардский университет. Такая возможность у нее появилась, когда школьница приняла участие в летней программе Института научных исследований в Кембридже.

– Моей задачей было изучение нервных клеток. Я проделала эту работу в сотрудничестве с одним из экспертов университета Гарварда. Разработка проекта заняла шесть недель, после чего я представила его профессорам и другим участникам конференции, – поделилась она.

Также среди выпускников школ есть те, кто работает в ведущих и всемирно известных компаниях страны. Один из них – Жан Курбанбаев, наставник, работающий в Digital Nomads. После окончания лицея «Білім-инновация» он получил приглашение от компании «Яндекс». Сейчас он востребованный специалист.

– Яркие дни моей юности напрямую связаны со школой, в которой я учился. Могу с полной уверен­ностью сказать, что лицеи «Білім-инновация» воспитывают умных детей и настоящих патриотов. Сегодня каждый выпускник лицея, где бы он ни находился, вносит свой вклад в процветание страны. Я много встречаюсь со школьниками и студентами и всякий раз убеждаюсь, что наше общество формирует образованная и воспитанная молодежь, – говорит депутат Мажилиса Парламента Руслан Берденов.

Высокая успеваемость учащихся напрямую связана с учителем. Многие исследования подтверж­дают, насколько важна связь между учителем и учеником. Оказывается,­ когда ребенок хорошо ладит со своим учителем, его мотивация к учебе возрастает. По словам Дархана Оте, требования к учителям в школах «Білім-инновация» дос­таточно высокие. В конце года все учителя сдают тестирование. И если его результаты ниже 60%, то педагога летом направляют на специальный семинар фонда, где он проходит 15–20-дневное обучение. Чтобы не тратить свое «золотое время» каникул на семинарах, учитель заинтересован в профессиональном развитии. Те педагоги, которые не проходят тесты и семинары, увольняются.

– При открытии первых лицеев к преподаванию английского языка и некоторых предметов привлекались иностранные педагоги. Со временем мы провели большую работу по формированию своих педагогических кадров. Ежегодно в целях повышения квалификации учителей проводим семинары Окс­фордской академии образования, для учителей информатики организуем курсы Cisco. Таким образом, система международного общественного фонда «Білім-инновация» стала поистине кузницей педагогов, – сказал президент фонда «Білім-инновация».

Лицеи на своей практике показывают, что воспитание и образование идут рука об руку. Образование строится на основе ценностей.

– Как бы ни менялись времена, культурные ценности всегда актуальны. Во все времена ценятся достоинство и моральные качества человека. Поэтому вклад учителя и родителей в нравственное воспитание детей огромен. Модель образования, основанная на ценностях, оказывает положительный эффект на воспитательную работу в школе. Наряду с образованием она создает возможности для личностного, эмоционального, социального и интеллектуального развития детей, – говорит специа­лист отдела воспитания фонда Алтынгуль Елубаева.

Особое внимание в лицее уделяется чтению художественной литературы. Этими важными навыками должны обладать не только учащиеся, но и учителя.

– Совместно с известной организацией TCM (Тeacher Created and Materials) мы запустили библиотечный проект Smart для перевода на казахский язык и выпуска книг non-fiction, то есть научно-познавательной литературы. В рамках проекта «Читающая школа – читающая нация» было разработано мобильное приложение «Kitap» с целью формирования у учащихся навыков чтения книг. В лицее проводим соответствующие конкурсы, поощряя детей. Например, наши ученики за каждую прочитанную книгу получают бронзовые, сереб­ряные, золотые, красные «бриллианты», за которые мы даем им подарки. Это мотивирует их читать книги. К слову, такой же конкурс проводится и среди учителей, – отмечает Дархан Оте.

Помимо лицея в стране дейст­вуют и пользуются популярностью среди детей и родителей восемь частных школ фонда. Особняком среди них стоит образовательное учреждение Spectrum – это 12-летняя школа, основанная на кемб­риджской программе. Занятия в ней проводятся исключительно на английском языке. Также зарекомендовали себя школа «Нур-Орда» и международная школа Galaxy. Все они придерживаются образовательных стандартов Казахстана и в основном ориентированы на IT-сферу.

Международный общественный фонд «Білім-инновация» продолжит внедрять передовые практики и технологии, совершенствуя систему отечественного образования.