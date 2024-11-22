На первом аграрном форуме чествовали лучших Статьи 22 ноября 2024 г. 1:00 52 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области В Кокшетау в честь Дня работников сельского хозяйства воздавали должное отличившимся труженикам полей и ферм. фото пресс-службы облакимата Как высказался по поводу этого события известный в области аграрий, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Иван Сауэр, награжденный также знаком «Ақмола – еңбек озаты», учрежденным акимом области, «впервые за многие годы в областном центре проводятся торжества, где в центре праздника – аграрий, Человек труда. И нынешняя награда – знак уважения и признания вклада сельских тружеников в экономическое развитие региона и страны». За профессионализм и плодотворный труд почетного знака удостоились 40 акмолинцев. Среди них механизаторы Дуйсембай Ыскаков и Владимир Герасимов, ветераны – Герои Социалистического Труда Есильбай Кадралин и Валентин Щербаков, доярка, почетный гражданин района Биржан-сала Алтынай Базылова. Работников отрасли поздравил аким области Марат Ахметжанов, отметив ключевую роль аграрного сектора в экономике региона. – Посевная и уборочная кампании текущего года сопровождались сложными природно-климатическими условиями, тем не менее в области собран рекордный за последние десятилетия урожай в объеме 6,6 млн тонн при средней урожайности 14,1 центнера с гектара. То есть треть казахстанского зерна произведена в Акмолинской области, – подчеркнул глава региона. Руководитель региона заверил, что работа над созданием благоприятных условий для развития аграрного сектора, включая расширение государственной поддержки, модернизацию инфраструктуры и обучение специалистов, будет продолжена. Лучшие работники сельского хозяйства получили заслуженные награды и признание. Так, указом Главы государства девять сельских тружеников из Акмолинской области удостоены высоких государственных наград. По случаю профессионального праздника передовикам производства – дояркам, механизаторам, агрономам, водителям, птицеводам и другим труженикам – по результатам трудового соперничества вручены почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии. На форуме впервые чествовали и рабочие династии, которых в Акмолинской области немало. Так, династии аграриев Городецких из Целиноградского, Райских – из Жаксынского и Каспиевых – из Буландынского района получили в подарок автомобили. В целом награды в различных номинациях вручены 200 передовикам-акмолинцам. #сельское хозяйство #Кокшетау #аграрный форум