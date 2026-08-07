Перспективы взаимодействия

Общество
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

На региональном заседании эксперт­ного клуба Sarap в Жезказгане участники встречи порассуждали на тему «Гражданское общество и партии. В поисках новых форм взаимодействия».

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Мероприятие, организованное Казахстанским институтом общественного развития (КИОР) при поддержке Министерства культуры и информации, объединило представителей неправительственного сектора, академического сообщества, руководителей общественных фондов, а также членов Общественного совета региона.

Открывая заседание, директор Центра институционального анализа и реформ КИОР Риззат Тасым озвучил его цель – обсудить взаимодействие гражданского общества с партиями и найти новые форматы сотрудничества. В период электоральных процессов это имеет особое значение.

– В состав Курултая войдет широкий круг представителей гражданского общества. Создан новый институт – Халық кеңесі, который тоже будет работать в непосредственном взаимодействии с казах­станцами. В статье 35 Конституции сказано: «Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления», что прямо указывает на возможнос­ти проявлять гражданскую активность, – напомнил он.

Риззат Тасым подчеркнул и еще один аспект: важно знать, какие проекты граж­данское общество продвигает в регионах, с какими трудностями сталкивается при этом. Обладая такой информацией, становится гораздо проще в сотрудничестве с теми же партиями решать самые разнообразные проблемы общими усилиями.

– Когда заговорили о переходе к однопалатному парламенту, для многих встал вопрос: а как же теперь будет осущест­вляться представительство в нем регионов? Как мы видим, эту функцию на себя взяли партии, к примеру, от области Улытау по партийным спискам представлены семь кандидатов, – прокомментировал эксперт.

Сегодня регионы выступают в качестве субъектов формирования общественного запроса, который должен максимально учитываться при принятии государственных решений.

Как отметила в ходе заседания директор Центра исследований общественных процессов КИОР, доктор философских наук Алия Масалимова, на уровень доверия граждан к государственным институтам влияют эффективность работы местных органов власти, учет мнения населения, развитие механизмов обратной связи. При этом, согласно исследованиям, наблюдается уверенный рост уровня доверия к партийным институтам и неправительственным организациям. И в будущем, как полагают эксперты, общественное доверие будет лишь укрепляться.

Заместитель директора ОФ «Zertteu Research Institute» Алтынай Нуркеева рассказала о практическом опыте взаимодействия гражданского сектора с местными органами власти на примере проекта по устойчивому развитию в области Улытау.

– Проект включал в себя оценку потребностей и реализации инициатив местных сообществ при взаимодействии НПО, депутатов, членов общественных советов и граждан. Опыт показал: там, где местные органы и инициативные группы работают в партнерстве, начиная с диагностики проблем, повышается доверие местного населения, – отметила она.

Председатель филиала Гражданского альянса Казахстана по области Улытау Асем Асанханова подчеркнула важность развития конструктивного взаимодействия между государственными органами и институтами гражданского общества.

– На местном уровне сегодня реализуется множество проектов, охватывающих самые разные сферы общественной жизни. При этом ключевое значение имеет развитие культуры сотрудничества. Важно, чтобы неправительственные организации, политические партии, государственные органы и другие институты гражданского общества работали сообща. Только объединив усилия, можно добиться действительно значимых и устойчивых результатов.

#Жезказган #КИОР #SARAP

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