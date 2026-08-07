Перспективы взаимодействия

На региональном заседании экспертного клуба Sarap в Жезказгане участники встречи порассуждали на тему «Гражданское общество и партии. В поисках новых форм взаимодействия».
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