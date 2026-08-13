Засуха охватила почти 40% территории стран Евросоюза

В мире,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Летом 2026 года около 38% территории Евросоюза охвачено засухой, пишет Euractiv

Фото: Kazpravda.kz

Дефицит влаги, по информации издания, зафиксирован на 14,8% пахотных земель и 14,5% лесных массивов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Аномальная жара и лесные пожары в Западной Европе вызвали пересыхание пастбищ и повреждение кормовых культур, из-за чего фермеры вынуждены были досрочно расходовать зимние запасы кормов. Это создало острую нехватку кормов для крупного рогатого скота и поставило под угрозу устойчивость животноводческого сектора.

Наибольший ущерб засуха нанесла сельскому хозяйству Европы, в частности, производству оливкового масла, винограда, подсолнечника и кукурузы. Во Франции ожидается самый низкий урожай кукурузы с 1980 года — по прогнозу Минсельхоза, сбор зерновой культуры снизится на 35% и составит около 9 млн т.

По данным службы Copernicus, июнь и июль 2026 года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе: средняя температура составляла +21,62 °C, что на 2,79 °C выше нормативного периода 1991–2020 годов.

 

#засуха #ЕС #Европа #жара

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