Прощание с Лигой чемпионов

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Алматинский «Кайрат» завершил выступление в квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026⁄2027. В ответном поединке третьего отборочного раун­да действующий чемпион Казахстана уступил софийскому «Левски» со счетом 0:1. Суммарный результат двух матчей – 0:2.

фото gong.bg

Номинально домашняя для алматинцев встреча проходила на стадио­не «Туркестан-Арена». Напряжение чувствовалось с первых минут, однако роковой для нашей команды стала 13-я минута матча. Вингер гостей Рейналдо совершил сольный проход от центрального круга и нанес дальний коварный удар – увы, голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков не сумел выручить команду.

Получив преимущество, болгарский клуб полностью перешел на контратакующую модель игры. Алматинцы владели территориальной инициативой и пытались взломать насыщенную оборону соперника, во втором тайме тренерский штаб «Кайрата» усилил прессинг, но гос­ти отвечали еще более опасными выпадами.

Несмотря на вылет из главного еврокубка, для «Кайрата» еврокубковая кампания не закончена. Ранее алматинцы успели пройти черногорскую «Сутьеску» и кипрскую «Омонию». Теперь команда Рафаэля Уразбахтина переходит в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, где сыграет с победителем пары ПАОК (Греция) – «Андерлехт» (Бельгия). При этом «Кайрат» уже гарантировал себе евровесну: даже в случае неудачи в Лиге Европы клуб гарантированно выступит в общем этапе Лиги конференций УЕФА.

#Спорт #футбол #Кайрат

Популярное

Все
Спорткомплекс открыли в селе Нурлыкент
JASTAR DAY: большой праздник молодежи
«Пилот» для пяти регионов
Волшебный мир – и свет, и полумгла...
Потенциал дальнейшего развития
Правдивое Слово
Перспективы взаимодействия
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Челлендж в Вооруженных силах
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Национальный поэт мирового масштаба
«Человек-паук 4: Новый день» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Разумная привычка, а не просто тренд
Кандидат в депутаты Курултая встретилась с жителями Павлодарской области
За счет возвращенных активов
Наш десант на Dota 2, Phygital Football и Phygital Shooter
Ждем успеха в Туркестане
Вычислен последний фигурант «титанового» дела
Фестиваль Comic Con Astana 2026 стартовал в столице
1,4 млрд тенге выделили на водоснабжение и водоотведение в Акмолинской области
Обменялись опытом с коллегами
Предвыборные теледебаты на Седьмом канале – итоги онлайн-голосования
Золото, рожденное трудом
Сохраняя традиции созидания
МВД присоединилось к реализации республиканского проекта «Читающая нация»
Учиться наблюдать
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения

Читайте также

Мадридский «Реал» презентовал третий комплект формы на пред…
Победный марш «Ордабасы»
Джон ван’т Шкип представлен на пост главного тренера сборно…
Винисиус Жуниор продлит контракт с мадридским «Реалом» - ис…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]