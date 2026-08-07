Прощание с Лигой чемпионов

Номинально домашняя для алматинцев встреча проходила на стадио­не «Туркестан-Арена». Напряжение чувствовалось с первых минут, однако роковой для нашей команды стала 13-я минута матча. Вингер гостей Рейналдо совершил сольный проход от центрального круга и нанес дальний коварный удар – увы, голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков не сумел выручить команду.

Получив преимущество, болгарский клуб полностью перешел на контратакующую модель игры. Алматинцы владели территориальной инициативой и пытались взломать насыщенную оборону соперника, во втором тайме тренерский штаб «Кайрата» усилил прессинг, но гос­ти отвечали еще более опасными выпадами.

Несмотря на вылет из главного еврокубка, для «Кайрата» еврокубковая кампания не закончена. Ранее алматинцы успели пройти черногорскую «Сутьеску» и кипрскую «Омонию». Теперь команда Рафаэля Уразбахтина переходит в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, где сыграет с победителем пары ПАОК (Греция) – «Андерлехт» (Бельгия). При этом «Кайрат» уже гарантировал себе евровесну: даже в случае неудачи в Лиге Европы клуб гарантированно выступит в общем этапе Лиги конференций УЕФА.