Кэролайн Левитт покидает пост пресс-секретаря Белого дома

Левитт, работавшая пресс-секретарём Трампа в его первый президентский срок и ставшая одним из самых заметных лиц движения «Сделаем Америку великой снова», покидает свой пост

Фото: Win McNamee/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, самая молодая в истории обладательница этой должности, покинет администрацию в конце месяца. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Левитт, которая работала пресс-помощницей Трампа во время его первого срока в Белом доме, была одной из самых заметных сторонниц движения Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Республиканец назвал её одной из своих самых доверенных помощниц в сообщении в социальных сетях, где объявил о её уходе.

По его словам, Левитт «покинет свою должность в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьёй, — решение, которое я полностью понимаю и уважаю!»