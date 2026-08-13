Дастан Сатпаев официально стал игроком 6-кратного чемпиона

Стороны заключили соглашение до 2033 года, а сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 2,4 миллиона евро

Фото: ФК "Челси"

12 августа контракт казахстанского форварда Дастана Сатпаева с "Челси" официально вступил в силу в связи с совершеннолетием футболиста - ему исполнилось 18 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

О трансфере перспективного игрока в английский клуб стало известно еще в начале 2025 года. Стороны заключили соглашение до 2033 года, а сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 2,4 миллиона евро.

В расположение "синих" Сатпаев прибыл только в июле этого года - переезд откладывался из-за регламента ФИФА, запрещающего международные переходы несовершеннолетних футболистов. При этом казахстанец уже успел принять участие в нескольких контрольных матчах лондонцев и даже отметился дебютным голом.

Ранее сообщалось, что форвард может на правах краткосрочной аренды вернуться в родной "Кайрат". Еще одним вариантом для продолжения карьеры назывался французский "Страсбур", который принадлежит тем же владельцам, что и "Челси".

"Челси" - шестикратный чемпион Англии, восьмикратный обладатель Кубка страны, пятикратный - Кубка футбольной лиги и четырехкратный - Суперкубка Англии. На международной арене лондонский клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также имеет в своем активе победы в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира (дважды).