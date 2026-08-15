Равные возможности, открытость, системная подготовка

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Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств опубликовала промежуточный отчет о ходе наблюдения за подготовкой к выборам депутатов Курултая, намеченных на 23 августа. В нем наблюдатели СНГ суммировали выводы о ходе электоральной кампании в период с 3 по 17 августа, включая оценку деятельности избирательных комиссий, информационную работу, прохож­дение агитационной кампании и другие аспекты.

Итоговый отчет международные наблюдатели представят после дня выборов. Обнародованные же промежуточные итоги наблюдения позволяют констатировать: на данном этапе избирательная кампания проходит в спокойной и организованной обстановке, подготовка к дню голосования ведется последовательно, системно с использованием как традицион­ных, так и современных цифровых инструментов.

Особое внимание международные наблюдатели уделили обеспечению равных возможностей для участников избирательного процесса.

«В ходе общения с наблюдателями от СНГ представители предвыборных штабов политических партий отметили, что не сталкивались со случаями воспрепятствования их агитацион­ной деятельности со стороны государст­венных структур. По мнению миссии, партиям предоставлены широкие возможности, а также созданы равные условия для свободного ведения агитации», – говорится в промежуточном отчете.

Эта оценка важна не только сама по себе, но и в контексте общей организации нынешней избирательной кампании. Речь идет о том, насколько партии могут использовать предусмотренные законодательством инструменты для представления своих программ, идей и кандидатов избирателям. Как констатируют наблюдатели СНГ, зарегистрированные политические силы беспрепятственно используют доступные формы агитации.

Еще один имеющий принципиальное значение момент: меж­дународная оценка условий кампании дополняется непосредственной позицией ее участников. Отсутствие случаев вмешательства или препятствования агитационной работе свидетельствует о том, что предусмотренные правила на практике позволяют партиям вести кампанию в установленном законом порядке.

Одной из заметных особеннос­тей нынешней кампании стало активное сочетание традиционных и цифровых каналов коммуникации, что также отмечается в отчете. Значительная часть политической агитации переместилась в онлайн-среду, где партии используют собственные сайты, социальные сети и другие цифровые площадки. В то же время традиционные форматы тоже весьма востребованы: на республиканских телеканалах проходят дебаты с участием представителей политических партий, которые помогают избирателям сопоставлять позиции участников кампании и делать осознанный выбор.

Отмечается в отчете также то, что в рамках нынешней электоральной кампании создана масштабная инфраструктура для непосредственного взаимодействия партий с населением: по всей стране для проведения публичных предвыборных мероприятий и личных встреч политобъединениям предоставлено 4 301 помещение. В публичных местах оборудованы 8 153 места для размещения печатной агитации.

Кроме того, избирательную кампанию освещают 442 печатных и электронных СМИ, 350 интернет-изданий и 101 пользователь онлайн-платформ. При этом законодательство предусматривает предоставление партиям эфирного времени и печатной площади на равных договорных условиях.

Таким образом, у участников кампании имеется достаточно широкий набор возможностей – от личных встреч и публичных мероприятий до телеэфиров и социальных сетей. Для современного избирательного процесса такое многообразие каналов коммуникации становится особенно важным, превращая этап предвыборной агитации в пространство постоянного информационного взаимодействия, в котором граж­дане получают возможность знакомиться с позициями различных политических сил через привычные им источники.

Отдельное внимание в промежуточном отчете Миссии СНГ уделено деятельности организаторов выборов: эту функцию выполняют Центральная избирательная комиссия, а также 247 территориальных и 10 423 участковые избирательные комиссии.

«Миссия отмечает, что ЦИК сис­темно и планомерно ведет работу по подготовке и проведению избирательной кампании», – подчеркивается в отчете. Также в документе отдельно выделяется большая дея­тельность ЦИК по организации профессиональной подготовки членов избирательных комиссий.

Обучение организовано по трех­этапной каскадной модели. Такой подход позволил охватить подготовкой всех задействованных в нынешней электоральной кампании специалистов (от членов территориальных комиссий, работающих на постоянной профессиональной основе, до людей, привлеченных к работе на участках в день голосования), а также обеспечить единообразное понимание процедур и процессов на всех уровнях избирательной системы.

Важен и тот факт, что обучающие мероприятия проводятся не только для организаторов выборов. Миссия СНГ отдельно отметила семинары для представителей политичес­ких партий, СМИ, общественных объединений, некоммерческих организаций и аккредитованных наблюдателей.

То есть подготовка к голосованию рассматривается не как внутренняя задача избирательных комиссий, а как комплексный процесс, в который вовлечены основные участники избирательной кампании.

Еще одной отмеченной международными наблюдателями характеристикой работы ЦИК стала открытость: заседания сопровож­даются онлайн-трансляциями и сурдопереводом, в их работе участ­вуют представители госорганов, политических партий, наблюдатели и журналисты.

В условиях современного информационного пространства открытость ЦИК можно рассматривать как еще один элемент общей сис­темы подготовки к голосованию. Возможность наблюдать за работой избирательных органов, получать разъяснения и задавать вопросы поз­воляет снизить информационную дистанцию между организаторами выборов, участниками кампании и обществом (избирателями). Информирование и разъяснение решений становятся постоянной частью работы избирательных органов, а не только реакцией на возникающие вопросы.

Одной из особенностей нынешней кампании, на которую обращается внимание в промежуточном отчете Миссии СНГ, стало сочетание традиционных механизмов информирования с цифровыми технологиями.

Впервые на сайте ЦИК внедрен ИИ-ассистент Sailau AI – он предназначен для поиска и предоставления информации по вопросам организации и проведения выборов. Также на сайте ЦИК и на интернет-ресурсах территориальных комиссий во всех регионах в разделе «Курултай-2026» собрана необходимая информация об избирательной кампании.

Еще один цифровой сервис дос­тупен на платформе GOV.KZ: граж­дане могут в онлайн-режиме узнать номер и адрес своего избирательного участка. Во всех регионах работают колл-центры, в которые граждане могут обращаться по вопросам, связанным с выборами.

Информация о предстоящем голосовании также поступает гражданам через привычные повседневные цифровые сервисы: это SMS-рассылка о дне голосования, push-уведомления через мобильные банковские приложения и eGov Mobile.

Используется и адресный формат информирования: члены участковых комиссий проводят поквартирные и подворовые обходы, вручая гражданам именные приглашения на выборы.

В целом промежуточный отчет Миссии наблюдателей от СНГ показывает, что подготовка к выборам депутатов Курултая строится как многоуровневая система. При этом важной особенностью нынешней кампании становится стремление сделать избирательный процесс максимально доступным для всех категорий граждан, что имеет большое значение с точки зрения вовлеченности избирателей и повышения электоральной активности населения.