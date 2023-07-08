На побережье Каспийского моря спасли двух серферов

Сплав двух серферов по Каспийскому морю закончился благополучно лишь благодаря вмешательству спасателей, передает Кazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

7 июля, в 23:45, на побережье Каспийского моря, а именно в районе города Форт-Шевченко, спасателями отряда ДЧС Мангыстауской области спасены два серфера, сообщает пресс-служба ведомства.

Двое мужчин 29 и 31 года вышли в открытое море на серфинг-доске.

Однако в связи с резким изменением погодных условий серферов унесло течением от берега на расстояние более 800 метров.

Ситуацию усугубляло отсутствие спасательных жилетов.

В результате оперативных действий спасателей серферы доставлены на берег целыми и невредимыми.