На поле встретились роботы

Три дня в спортивном зале дворца проходил национальный отбор на Всемирные соревнования по робототехнике First Global Challenge. Здесь собрались более 200 школьников 14–18 лет из разных регионов страны, представляющих 40 команд.

Перед официальным открытием турнира в зале шумно и многолюдно: ребята обустраивались в своих питах (на специально отведенных для участников местах), проверяли роботов, похожих на металлические тележки, которые жужжали моторами и ездили по залу. Если где-то они тормозили, то, орудуя плоскогубцами и отвертками, ребята тут же чинили их и закрепляли детали.

В центре зала – прямоугольное поле, огороженное бортами. Именно здесь происходило все действие. К слову, международная организация First каждый год проводит турнир в новой стране, где собираются робототехники со всего мира. И каждый год – новая игра. В этом году тема всемирных соревнований Hydrogen Horizons – возможности водорода. Главная философия игры – подростки с помощью роботов сортируют атомы водорода и кислорода на игровом поле и находят пути получения альтернативной энергии, тем самым учатся вместе решать проблемы человечества.

Детально о правилах игры нам рассказал судья турнира Жанторе Бисенгали:

– На поле выступают шесть роботов, которые разделены на два альянса – красный и синий. В центре находится круг, где разбросаны два вида шариков: те, что побольше, изображают кислород, поменьше – водород. За две с половиной минуты команды должны собрать эти шарики и разделить водород от кислорода.

Далее роботы помещают маленькие шарики в небольшие боксы-тележки, а крупные должны отвезти в угол поля, где стоят хьюман-плееры – игроки, которые должны забросить их в контейнеры на другом конце площадки.

– Когда до конца матча остается 30 секунд, роботы должны толкать тележки с водородом, пока не доставят их к контейнеру с кис­лородом, – продолжает Жанторе. – Но это не все: нужно нажать на кнопку, чтобы «кислородные» шарики упали в бокс-тележку. А еще роботам нужно успеть вернуться и встать в круг в центре поля, а лучше – зацепиться за специальный стержень и подтянуться, за что даются дополнительные очки. Выигрывает та команда, которая набрала больше всего баллов.

Все же понятнее становится, когда видишь матч. Итак, в первые секунды шесть роботов ринулись в центр поля. Дистанционно с помощью джойстиков ими управляют драйверы – пилоты. У роботов есть специальные устройства, которыми они подбирают водород и кислород. Собрав «ценный груз», команды спешат доставить их хьюман-плеерам. И вот первые шарики уже посыпались в контейнеры…

В перерывах между матчами мы прошлись по питам команд. Встретили 17-летнего школьника, который разгонял по залу своего робота.

– У нас был месяц на подготовку, и мы пытались сделать робота простым, но в то же время эффективным, – объясняет между делом Алдияр Разак, капитан и драйвер команды столичной школы робототехники «Роботек». – Наш робот ездит быстро, собирает шарики и стреляет ими с расстояния. В школе мы соорудили из подручных материалов метровые ящики и каждый день тренировались, отрабатывали меткость стрельбы шариками. Надеемся, что робот не подкачает, и выступим удачно.

О необычном методе тренировки рассказал и драйвер команды «Кызыл Жебе» из алматинской НИШ Жансултан Тыныштыкбай.

– В нашей команде пять человек, у всех свои задачи. Два билдера строят робота, программист отвечает за функ­ционал, хьюман-плеер отрабатывает броски. Самая главная ответственность во время матча на мне – драйвере, ведь я управляю роботом. Тренировались в нашей школе: постелили ковер, поставили ящики, нашли шарики. Управление отрабатывал не только с роботом, брал джойстик и играл часами в компьютерные игры. Особенно люблю гоночные аркады, которые хорошо развивают моторику рук и реакцию, – улыбается Жансултан.

А в ответ на вопрос о том, какие были сложности с постройкой робота, драйвер говорит, что много времени ушло на проработку сис­темы, чтобы робот умел быстро собирать шарики, маневрировать и подтягиваться.

– Это хэнг-система, – показывает школьник на «руку» робота, которая может вытягиваться и захватывать предметы. – В конце игры я нажимаю на кнопку, кольцо опускается на крючок, который находится на лифте. Благодаря этому робот цепляется за стержень и поднимает свой вес.

Три дня команды бились на поле, проверяли себя на проч­ность и смекалку. Атмосфера в зале от всплеска чувств и эмоций была накалена до предела.

Раз за разом команды убывали, оставались только лучшие из лучших. В итоге на финальные игры национального чемпионата First Global Challenge попали четыре команды, которые не желали уступать друг другу. Но все матчи уверенно выиграла команда Lab-Vegas. Она и стала абсолютным победителем. Пять учеников из Назарбаев Интеллектуальной школы города Алматы Нурислам Тургунбай, Нурсултан Джанзаков, Сергей Гапонов, Дамели Шаймерденова и Иманали Коксал представят Казахстан на всемирном чемпионате в Сингапуре в октябре этого года.

Участник команды Нурсултан Джанзаков рассказал, как им удалось стать первыми:

– Мы придерживались тактики взаимопомощи. Еще до начала финальных игр в Астане связывались с командами, тесно общались и помогали на расстоянии подготовиться к чемпионату. У нас достаточно богатый опыт участия в таких турнирах, поэтому наша победа – это результат многолетнего труда. Теперь впереди Сингапур и огромная задача защищать честь страны. Мы настроены решительно – победить!

– Финал соревнования обернулся для нас очень неожиданно! – делится впечатлением организатор турнира, сооснователь общественного фонда USTEM Foundation Нурдаулет Досмагамбет. – В четверку сильнейших команд, которые встретились на гранд-финале, вошла команда из сельской школы! Ребята из Чунд­жи соревновались на равных с четырьмя опытнейшими игроками. Хоть и победа заслуженно перешла другой команде, для нас, как для организаторов, это огромный прорыв и явный показатель того, что дети растут на таких соревнованиях, и мы на верном пути.

В свою очередь руководитель фонда USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов отметил, что ровно год назад республиканский этап этого турнира выиграла команда «Шабдалы». И через месяц казахстанские школьники совершили сенсацию: победили на First Global Challenge в Женеве, где обошли 180 команд мира. А также установили три мировых рекорда.

Планка казахстанской сборной поставлена высоко. Это накладывает особую ответственность и на нынешних победителей рес­публиканского турнира. Теперь команда Lab-Vegas, пятерка алматинских школьников, начнет тренироваться с новым рвением, чтобы достойно представить страну и повторить прошлогодний триумф ребят в Женеве.