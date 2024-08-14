На позициях экономического патриотизма

Стабильное сокращение импорта

О текущей ситуации и реализуе­мых мерах господдержки доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. На примерах субъектов малого и среднего бизнеса была продемонстрирована положительная динамика роста производств за счет приоритетного права на участие в закупках.

По поручению Главы государства об обеспечении 60-процент­ной доли казахстанских товаров и услуг в закупках недропользователей, квазигосударственного и государственного секторов Правительством проводится системная комплексная работа. Ряд отраслей демонстрируют положительные результаты – стабильное сокращение импорта и рост производства.

В обрабатывающей промышленности показатель ввозимой продукции снизился на 7%, объем производства увеличился на 4%. Уменьшена зависимость от внешних поставок в машиностроении, при выпуске металлических изделий, бумажной продукции.

Политику поддержки и защиты внутреннего рынка сегодня, соглас­но данным обзора Международного валютного фонда, проводят страны с высокоразвитой экономикой. Среди них – Китай, государства Евросоюза, США. ­Казахстан учитывает мировой опыт и последовательно практикует меры поддержки своих производителей, снижая долю импортных товаров, отметил Премьер-министр.

– Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный, – подчерк­нул Олжас Бектенов.

Меры по поддержке внутреннего рынка закрепляются на законодательном уровне. Президентом уже подписан новый Закон «О государственных закупках», ужесточающий требования к их проведению. При этом в Мажилис Парламента внесены поправки по дальнейшему усилению контроля закупок.

Изменения предполагают внед­рение нового механизма – Единого реестра товаропроизводителей, куда войдут предприятия с налаженным выпуском продукции, необходимыми для этого мощностями, планами дальнейшего развития.

– Как будет проводиться отбор в Единый реестр? – поинтересовался Премьер-министр у главы Минпромстроя.

– Мы отдаем приоритет цифровым инструментам. У министерств финансов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности имеется информация обо всех предприятиях, используя которую, мы будем определять реальных производителей. Допустим, по мощности предприятия, числу работников, на основе сбора другой информации. Также проводится проверка уровня локализации, – пояснил Канат Шарлапаев.

Основная цель создания данной платформы – систематизация ключевых производств респуб­лики и защита отечественного бизнеса. Предприятия из реестра смогут рассчитывать на государственную поддержку в приоритетном порядке. При этом к ним будут предъявлены встречные обязательства: по модернизации производства, повышению конкурентоспособности, росту заработной платы сотрудников.

Контроль над деятельностью компаний намечено осуществлять на основе цифрового скрининга в режиме онлайн, что позволит снизить коррупционные риски. Мониторинг будет вестись со стороны налоговых и таможенных служб, инспекций труда и других ведомств.

Растут объемы отечественных заказов

Глава Правительства акцентировал внимание на необходимости активизировать работу по импортозамещению, в том числе путем офтейк-контрактов.

В этом году крупными субъектами, такими как «Самрук-Қазына» и недропользователями, заключено 382 долгосрочных договора и офтейк-контракта на сумму 635 млрд тенге. Эти показатели являются рекордными за последние годы.

Кроме того, путем установления приоритетного права на участие в госзакупках утверждены перечни по 4 201 виду товаров, работ и услуг легкой, машиностроительной, химической и бумажной отраслей. За истекшие семь месяцев число заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями в указанных секторах выросло в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К примеру, рост объема заказов казахстанского производства насос­ного оборудования Karlskrona LC AB в 2024-м составил 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 70% – в сравнении с 2022-м, доложил в ходе заседания Правительства генеральный директор ТОО «Karlskrona» Талгат Алпысбаев.

Загрузка лакокрасочного завода «Радуга» благодаря реализуемым мерам выросла с 30% до 100%, а объем выпущенной продукции за семь месяцев увеличился в три раза – с 900 до 2 700 тонн, сообщил генеральный директор предприя­тия Дмитрий Шарапаев.

В вопросе регулирования государственных закупок главой Правительства поставлен ряд задач. Одна из актуальных проблем – дублирование каталогов казахстанских товаров, что позволяет импортировать продукцию и в дальнейшем продавать ее под видом отечественной. Министерство финансов создало Электронный каталог для госзакупок, соответствующий меж­дународным стандартам.

Премьер-министр поручил Министерству финансов совмест­но с Министерством торговли и другими заинтересованными госорганами провести анализ и ликвидировать лишние каталоги товаров, работ и услуг.

Также Министерству промышленности и строительства совмест­но с государственными органами и организациями поручено разработать действенный механизм мониторинга обязательств крупных подрядчиков в части использования отечественного сырья и материалов. Практика приобретения импортных товаров в обход аналогичных позиций казахстанского производства недопустима, подчеркнул Олжас Бектенов.

Внимание

офтейк-контрактам

В ходе заседания Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности регулирования сферы государственных закупок в нефтегазовой отрасли.

На сегодня в Правила закупок недропользователей и их подрядчиков внесены изменения, направленные на защиту казахстанских производителей. Документ предполагает внедрение программ развития внутристрановой ценности и через формы отчетности позволяет отследить количественные и качественные показатели результатов госзакупок.

По итогам первого полугодия рост среднеотраслевого показателя доли внутристрановой ценнос­ти в общем объеме закупок нед­ропользователей углеводорода и добычи урана составил 61,6%, что на 4 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года.

Положительная динамика обеспечивается внедрением соответствующих мер поддержки. В частности, при обращении нед­ропользователей о внесении изменений в контракт показатели казахстанского содержания в обязательном порядке пересматриваются в сторону увеличения, доложил вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов. Благодаря такому подходу только с начала года в девяти контрактах минимальная доля внутристрановой ценности была увеличена в среднем на 12% в товарах, в работах – на 20%, в услугах – на 22%.

Недропользователями крупных нефтегазовых проектов подписано контрактов с отечественными производителями товаров на сумму 240 млн долларов.

Эта работа должна быть продолжена, подчеркнул Премьер-министр. Причем особое внимание должно быть уделено вопросу внедрения офтейк-контрактов в нефтегазовой отрасли.

– На сегодня подписано 65 меморандумов по освоению новых видов производства для нефтегазовой промышленности. Необходимо уже сейчас трансформировать их в офтейк-контракты, – подчерк­нул Олжас Бектенов.

Глава Правительства поручил Министерству энергетики до конца сентября провести соответствующую работу с обеспечением гарантированного заключения долгосрочных контрактов продолжительностью свыше пяти лет между крупными нефтегазовыми компаниями и казахстанскими производителями.

Потенциал фармацевтики намного больше

Премьер-министр также обозначил ряд задач по развитию фармацевтической отрасли и поддержке казахстанских производителей.

Объем производства отечественной фармацевтической продукции достигает 95 млрд тенге. Из перечня приоритетных лекарственных средств, куда входят 283 препарата для лечения наиболее распространенных заболеваний, 107 производятся на территории Казахстана.

По информации министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, с 35 отечественными производителями заключено 94 долгосрочных договора на поставку 4 тыс. наименований фармацевтической продукции. По 700 позициям осуществляются поставки. В ближайшие три года запланирован поэтапный выход на согласованные объемы.

Глава Правительства отметил значимость стабильного и качест­венного развития фармацевти­ческой отрасли для обеспечения лекарственной безопасности страны.

– В первом полугодии объем производства отечественной фармацевтической продукции увеличился на 14,5%. Но потенциал этой отрасли намного больше. Поручаю Министерству здравоохранения провести работу по дальнейшему увеличению данного показателя к концу года и расширению объема и перечня выпускаемых препаратов, – обозначил задачу Олжас Бектенов.

Кроме того, Премьер-министр подчеркнул необходимость создания прозрачных условий для закупа фармацевтической продукции путем перехода медицинских организаций на электронный формат.