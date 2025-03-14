На принципах открытости, плюрализма и единства целей

Местом проведения очередного, IV Национального курултая еще в прошлом году был определен край Кокше. Выбор был сделан не случайно. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, именно в Бурабае находилась ставка Абылай-хана, также эти места тесно связаны с именем Кенесары-хана и занимают особое место в исторической летописи казахского народа.

Уже традиционно работа курултая разделена на два дня: накануне очередного заседания с участием Президента в Бурабае прошли секционные обсуж­дения по четырем большим направлениям – «Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и наука», «Социально-экономическое развитие». Члены курултая, депутаты Парламента, эксперты в разных сферах, представители госорганов и гражданского общества подняли широкий диапазон волнующих общество вопросов, озвучили множество инициатив и предложений. Наиболее значимые из них будут представлены Главе государства.

Представители Правительства и центральных госорганов проинформировали о ходе реализации инициатив членов курултая, выдвинутых на третьем заседании в Атырау.

Среди ключевых событий текущего года члены курултая отметили 35-летний юбилей государственного суверенитета, 30-летие Конституции, 80-летие Великой Победы, 180-летие Абая.

Вчера работа началась с заседаний секций «Культура. Искусство. Духовность», модератором которой выступила министр культуры и информации Аида Балаева, и «Гражданское общество» – ее вел помощник Президента РК Арман Кырыкбаев.

Открывая секцию «Гражданское общество», Арман Кырыкбаев отметил, что по поручению Главы государства по итогам предложений, озвученных на III заседании Национального курултая, принято девять законов и два законопроекта сейчас на рассмотрении в Парламенте. Воплощаются в жизнь и другие инициативы, озвученные участниками курултая. Он выразил надежду, что встречи и обсуж­дения в Бурабае будут не менее плодотворными.

Дискуссия в рамках секции сконцентрировалась на вопросах развития гражданского общества, верховенстве закона, защите прав человека, правовой грамотности и на других важных для общества темах.

Арман Кырыкбаев напомнил, что на прошлом заседании высказывались предложения по укреп­лению положительного имиджа рабочих профессий. Нынешний год объявлен Главой государства Годом рабочих профессий, план мероприятий по его проведению включает 70 пунктов.

Продолжают воплощаться в регионах другие проекты в важных сферах. К примеру, большая работа ведется для улучшения качества контента на государственном языке: проводится анализ применения новых подходов и инструментов для развития казахского языка, совершенствуются IT-продукты, большое внимание уделяется работе с искусственным интеллектом, ведется разработка мобильных компьютерных игр для обучения детей государственному языку. В рамках обновленного Закона «О масс-медиа» закреплено поэтапное увеличение доли вещания на казахском.

Член Национального курултая адвокат Айман Умарова отметила, что благодаря этой диалоговой площадке решение многих волнующих общество вопросов закрепляется законодательно.

Депутат Мажилиса Наталья Дементьева подняла вопрос расширения гражданского участия в принятии решений, повышения политической активности казахстанцев. В частности, она сделала акцент на продвижении таких инструментов, как eOtinish и портал для онлайн-петиций. По ее мнению, эти инструменты могут использоваться гораздо более эффективно и уполномоченным государственным органам (как в центре, так и на местах) нужно активизировать работу по реагированию на инициативы, просьбы и предложения граждан, поступающие через эти порталы.

Отдельно члены курултая обсудили проводимую совместную работу государства и общества по борьбе с социальными пороками. Рассмотрены первые результаты Комплексного плана по противодействию лудомании, плана по борьбе с наркоманией и нар­кобизнесом. Также отмечена эффективность системы защиты прав женщин и детей после принятия закона по борьбе с семейным и бытовым насилием, который вступил в силу 16 июня 2024 года.

Открывая работу секции «Культура. Искусство. Духовность», Аида Балаева рассказала о том, что было сделано для исполнения итоговых рекомендаций III Национального курултая. Отдельно она остановилась на поднятой в прошлом году проблеме состоя­ния мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Как известно, недавно Глава государства подписал Закон «Об особом статусе Туркестана». Теперь этот город – центр духовного, историко-культурного и архитектурного наследия страны. В законе оговорены полномочия министерства в проведении мероприятий по исследованию наследия Ясауи.

Также Аида Балаева отметила, что были пересмотрены стандарты доступности людей с инвалидностью к объектам культуры. К слову, в стране всего 7 391 объект культуры, из которых 2 393 вошли в карту «Доступный Казахстан».

Депутат Мажилиса Максим Рожин, который уже четвертый раз участвует в заседаниях Нацио­нального курултая, подчеркнул важность этой площадки для обсуждения актуальных для государства и общества вопросов.

– Цель курултая не в том, чтобы собрать людей, которые думают одинаково и хотят продвинуть свои идеи. Здесь встречаются люди с разными взглядами, чтобы обсуждать проблемы и находить эффективные, системные их решения. Как участник работы секции «Культура. Искусство. Духовность» знаю, что коллеги и на прошлом заседании поднимали проблемы книгопечатания, издания книг на государственном языке. Большой вопрос есть в плане поддержки работы домов культуры, которые, как подчеркивал Глава государства, должны открываться в регионах как места постоянного досуга для сельчан и горожан, а не просто как площадки для разовых мероприятий, – отметил депутат.

Самого Максима Рожина волнует проблема нетерпимости и отсутствия этики в обществе. Он отмечает: в новостях с прискорб­ной регулярностью мелькают сообщения о драках, актах вандализма... Почему так происходит?

– Нужно говорить о проблеме отсутствия культуры и взаимо­уважения в обществе, бороться с этим негативом на всех возможных уровнях. Глава государства озвучил пул общенациональных ценностей – для всех казахстанцев это должен быть главный ориентир. Наша задача сейчас – выработать действенные подходы по продвижению этих идей в обществе, – подчеркнул он, выступая на секции.

Член Национального курултая писатель Любовь Шашкова говорила о приобщении детей к чтению, которое должно начинаться с качественной детской литературы.

– В наших магазинах книги есть, но все это – контент зарубежный, переводной, казахского очень мало. За последние 30 лет наших национальных книг издано очень мало, а ведь есть писатели, которые замечательно работают в сфере детской литературы. А еще детская книга должна быть хорошо оформлена – быть яркой, привлекательной. Возрождение системы национального книгоиздания – это то, во что государство должно вкладываться, чтобы получить читающую нацию, – уверена она, отметив также, что работа в этом направлении уже идет.

Вторая половина дня продолжилась работой секции «Образование и наука» и «Социально-экономическое развитие».

Открывая тематическую секцию, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что в рамках реализации поручений и инициатив, озвученных на предыдущем заседании Национального курултая, проделана большая работа.

На секционных заседаниях обсуждались первые результаты реализации обновленной Программы воспитательной работы в школах, которая запущена во всех средних учебных заведениях страны с 1 сентября 2024 года. Положительно оценены принимаемые меры по развитию образования и науки в стране, особо отмечены результаты программы строительства комфортных школ, одобрение получили такие меры, как повышение стипендий, открытие новых филиалов зарубежных вузов, поддержка молодых ученых, поощрение видных деятелей науки и педагогов заслуженными госнаградами.

Члены курултая акцентировали внимание на необходимости дальнейшего культивирования общенациональных ценностей. Особо подчеркивается продвижение ценностей трудолюбия и профессионализма в текущем году, объявленном Годом рабочих профессий.

Секцию «Социально-экономическое развитие» модерировал заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин.

Членов курултая проинформировали о результатах реализации масштабных инфраструктурных инициатив Президента

Касым-Жомарта Токаева, высказанных на третьем заседании Национального курултая в сфере энергетики, транспорта, жилищного строительства и газификации. В частности, в прошлом году принят Национальный инфраструктурный план до 2029 года, в рамках которого предусмотрена реализация свыше 200 проектов c общим объемом инвестиций более 40 трлн тенге.

Член Национального курултая, депутат Мажилиса Ерлан Саиров, говоря об актуальных вопросах в рамках темы данной секции, обратил особое внимание на то, что сегодня как среди экономистов и финансистов, так и в целом в обществе идет обсуждение налоговой системы. Правительство инициировало реформы, включающие в том числе изменение НДС в сторону увеличения.

Работа секций проходила в конструктивном рабочем формате, что позволяет открыто и без обиняков обсуждать самые сложные вопросы, слышать самые разные мнения и сообща искать оптимальные решения. Именно этот принцип работы изначально был взят на вооружение в рамках Национального курултая, и такой подход обеспечивает выполнение одной из главных миссий этой площадки – общественную консолидацию во имя процветания и развития страны и народа.