На принципах стабильности, правопорядка и межэтнического согласия
Талгат Калиев, директор Института прикладных этнополитических исследований
1995 год стал важнейшим в истории страны. Первого марта указом Президента была учреждена Ассамблея народов Казахстана, а уже 30 августа на всенародном референдуме казахстанцы приняли Конституцию республики. Эти события ознаменовали начало формирования собственной модели государственности, основанной на принципах стабильности, правопорядка и межэтнического согласия.