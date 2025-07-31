Согласно Основному закону, в Республике Казахстан высшей ценностью признаются человек, его жизнь, права и свободы. В этом контексте Ассамблея народа Казахстана реализует основные конституционные принципы через межэтническое взаимодействие, укрепление гражданского единства и продвижение диалога между этносами. АНК сегодня представляет собой не просто инс­титут этнополитики, а широкую общественную платформу, позволяющую каждому граж­данину быть услышанным и участвовать в развитии страны.

Благодаря присутствию своих представителей в Сенате АНК играет важную роль в формировании государственной повестки, выходя за рамки исключительно этнокультурных вопросов. В 2023 году эта работа получила новый импульс – в Парламенте была создана межпалатная депутатская группа «Бір ел – бір мүдде».

Ее создание – прямое исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, где он подчерк­нул необходимость усиления парламентского и общественного взаимодействия в вопросах укрепления национального единства. Новый орган стал платформой для конструктивного диалога между Сенатом, Мажилисом, АНК и институтами гражданского общества.

Именно благодаря таким инициативам были реализованы меры по правовой и институциональной представленности этнических групп, поддержке культурных центров, образовательных и медийных проектов, отражающих многообразие казахстанского общества.

Основной подход Ассамблеи народа Казахстана отражается в принципе «единство в много­образии». И это не просто проект, а лозунг, объединяющий казахстанцев.

Так, в 2024 году ассамблея оказала большую помощь пострадавшим от паводков в рамках специального проекта «Жүректен жүрекке». Представители АНК выезжали в подтопленные регио­ны, чтобы лично вручить ключи от жилья. В Акмолинской и Костанайской областях члены объединения обеспечили строи­тельство домов для семей, потерявших имущество в результате наводнения.

С первых дней паводков АНК включилась в работу без промедления. На базе домов дружбы в регионах открывались волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. Более 12 тыс. добровольцев, объединившихся под эгидой ассамблеи, оказывали содействие в самых труднодоступных и опасных местах, они разгружали грузы, помогали эвакуированным, доставляли теплую одежду, продукты, медикаменты. Эта поддержка стала ярким примером настоящей солидарности, взаимовыручки и ответственности, которые лежат в основе миссии АНК.

На современном этапе в условиях строительства Слышащего и Справедливого Казахстана деятельность ассамблеи приобретает особую значимость. Она способствует формированию инклюзивной гражданской идентичности, основанной на уважении, равенстве и общей ответственности за будущее. При этом объединяющая роль государственного языка и казахской культуры становится общим достоянием для граждан страны. Такие инициативы важно не просто реализовывать, но и широко освещать, чтобы каждый казахстанец чувствовал сопричастность, гордость за свою страну.

За прошедшие 30 лет в стране была модернизирована законодательная база для дальнейшей демократизации общества и развития АНК. Конституция закрепила базовые принципы, такие как права человека, верховенство закона и равенство всех граждан. Ассамблея же стала действенным инструментом общественного диалога и согласия, объединив людей разных этносов вокруг общих ценностей. Вместе они заложили прочную основу для устойчивости и единства казахстанского общества.