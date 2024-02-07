Акимы по старинке выбивают бюджетные средства вместо привлечения инвестиций – Токаев

Президент, Правительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла в стране, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам президента, сегодня чистый приток прямых иностранных вложений обеспечивается в основном за счет реинвестирования доходов от уже действующих проектов в добывающей отрасли.

– Не может не беспокоить, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Другими словами, в экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста. Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного Инвестиционного штаба.

Штабу предстоит сформировать целостную экосистему привлечения инвестиций, активизировать работу институтов развития, наладить четкое взаимодействие между загранучреждениями, центром и регионами, выстроить эффективный диалог с бизнес-сообществом. И самое главное – своевременно принимать необходимые решения, – отметил президент.

Глава государства озвучил новый подход к обслуживанию инвесторов, выраженный оказании всего спетра поддержки по принципу «одного окна», если он готов вкладывать, к примеру, более 50 млн долл. США.

Он призвал не увлекаться проведением формальных презентационных мероприятий. Все зарубежные командировки руководителей ведомств, по его словам, должны нести практическую отдачу, это значит, что нужно отчитываться по их итогам перед руководством правительства, в необходимых случаях – перед президентом.

– Акимы по старинке делают упор на выбивание бюджетных средств вместо привлечения частных вложений. Инвесторы, имеющие желание работать в регионах, как правило, сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей. В результате они либо переносят сроки запуска проектов, либо вовсе уходят, – сказал Токаев.

По его словам, задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных. В целом деятельность всех госорганов должна быть нацелена на привлечение большего объема инвестиций в экономику и соответствующим образом оцениваться.

– Следует понимать, что это конкретная реформа, направленная на изменение подходов к деятельности государственного аппарата. По результатам первого полугодия мы подведем итоги работы Инвестиционного штаба и предметно оценим работу каждого министра и акима в этом направлении. Спрос будет жесткий, - подчеркнул президент.

#президент #инвестиции #спрос #волокита #привлечение

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