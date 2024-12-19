На проекты по развитию тепло-электроэнергетики в этом году выделили 58,3 млрд тенге

Энергетика , Итоги года
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В 2024 году в рамках бюджетной программы Министерства энергетики «Развитие тепло-электроэнергетики» из республиканского бюджета было выделено 58,3 млрд тенге на реализацию 14 проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них шесть проектов по теплоснабжению, восемь проектов по электроснабжению. Один из проектов уже реализован, в частности, введена в эксплуатацию подстанция 110/10 кВ в районе ПДП «Акжайык» города Уральск.

Также дополнительно был увеличен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд тенге. Это позволило расширить пул проектов по модернизации, расширению и реконструкции основного оборудования для действующих энергопроизводящих организаций.

В настоящее время действует 22 инвестиционных соглашения суммарной мощностью 2,8 ГВт, из которых 13 соглашений общей мощностью 1,36 ГВт были заключены после увеличения лимита. В ноябре 2023 года был успешно реализован проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана», в рамках которого построена линия электропередачи (ЛЭП) 220 кВ протяженностью 780 км по маршруту «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау».

Этот шаг направлен на повышение пропускной способности и надежности электроснабжения. В качестве следующего шага до конца 2028 года будет реализован проект по объединению электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой, для чего будет построена ЛЭП 500 кВ длиной 604 км, соединяющая Актюбинскую и Атыраускую области. Это позволит обеспечить использование маневренных газовых энергоисточников Западной зоны для компенсации дисбалансов электроэнергии и мощности Северной и Южных зон.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, к строительно-монтажным работам приступят в 2025 году. Повышение надежности энергоснабжения потребителей южных регионов и снижение рисков возникновения аварийных нарушений, связанных с режимами работы энергосистем стран Центральной Азии, требует усиления электрических сетей Южной зоны (Шу-Жамбыл-Шымкент). На текущий момент АО «KEGOC» начало реализацию данного проекта, 1-ый этап которого завершится в 2027 году, в рамках проекта будет построена ВЛ 500 кВ протяженностью 475 км по маршруту Шу-Жамбыл-Шымкент.

На данный момент идет разработка ПСД. Для дальнейшего усиления связи между Северными и Южными регионами страны, а также увеличения транзитного потенциала планируется строительство линий постоянного тока «Север-Юг» напряжением +/- 500 кВ. Пропускная способность увеличится на 2 000 МВт. Ведется изучение целесообразности строительства линии постоянного тока, соединяющей западную и южную зону страны, которая позволит закольцевать всю Единую электроэнергетическую систему Казахстана. Реализация этих проектов обеспечит стабильное и надежное электроснабжение, а также поспособствует развитию энергетической инфраструктуры Казахстана, обеспечивая долгосрочную энергетическую безопасность.

#Правительство #энергетика #финансирование

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