На пути к инновациям

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Роза АМАНОВА
фото из архива АО «Самрук-Казына»
Председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев перед началом церемонии подписания подчеркнул значение данных соглашений, ставших возможными в результате визита делегации фонда «Самрук-Казына» в Силиконовую долину в Калифорнии (США).
– В ходе встречи мы договорились, что будем развивать несколько основных направлений. Совместно со Стэнфордским университетом мы будем искать новые идеи и технологии в области энергетики, а с Калифорнийским университетом в Беркли будем разрабатывать проект в области биомедицины. Соглашение с Primus Power Corporation о разработке устройств по хранению электроэнергии – это новое направление в развитии технологий, то есть стартап. Мы считаем, что в будущем этот проект может кардинально изменить ситуацию на рынке, – отметил глава АО «Самрук-Казына».
Генеральный директор Primus Power Corporation Том Стэпиен и председатель правления АО «Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев подписали соглашение по стратегическому парт­нерству, предусматривающее реализацию пилотного проекта с последую­щей организацией СП по производству и поставкам энергоаккумулирующих систем EnergyPod® в Казахстан.
– Мы рассчитываем, что совместная работа с лидером в разработке технологий хранения электрической энергии будет способствовать развитию сектора ВИЭ и предоставит нам возможности для практического внедрения инновационных решений в электроэнергетической отрасли, – уточнил А. Саткалиев во время церемонии подписания.
Меморандум о взаимопонимании с исследовательским университетом Stanford University заключен с профессором Стэнфордского университета Фридрихом Принцем. Документ закладывает основу для устойчивого и долгосрочного научно-технического, образовательного и инновационного сотрудничества.
Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Энерго» и Калифорнийским университетом в Беркли подписал профессор этого вуза Дэниэль Флетчер. Ожидается, что реализация партнерской программы будет способствовать развитию человеческого капитала и повышению экономических показателей деятельности АО «Самрук-Энерго».

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