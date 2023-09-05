Восемь человек отравились газом в Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz

В акимате Актюбинской области сообщили, что 4 сентября примерно в 20.00 начали поступать жалобы жителей сел Кенкияк, Саркуль, Шубарши на резкий запах газа, передает Kazpravda.kz.

По информации администрации региона, в результате полной остановки газораспределительной станции Шубарши была проведена плановая остановка для проведения ремонтных работ.

"После ремонтных работ по замене газовой задвижки согласно правилам в систему запускают газ под названием "Одарант", который имеет сильный запах. После поступления жалоб местных жителей специалист ТОО "Техногаз" провели обход жилых домов сел Кенкияк и Сарколь, в результате которого утечка газа не была обнаружена", – рассказали в акимате.

В пресс-службе отметили, что в больницу села Кенкияк обратилось 8 жителей с признаками отравления газом. Всем была оказана первая медицинская помощь, их жизни и здоровью угрозы нет. Других пострадавших не имеется.

"По данному факту своевременно были уведомлены соответствующие службы - департамент экологии, СЭС и ЧС. Ситуация находится на контроле", - заключили в областном акимате.