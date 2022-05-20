На родине героев

В селе Когалы группа друзей при поддержке местного акимата организовала турнир по футболу в честь земляков – воинов Великой Отечественной войны.

И это не просто соревнование – мероприятие носило и воспитательный характер. Мало кто из молодежи знает, что 11 человек из этого села (которое, кстати, ранее было райцентром), стали героями Советского Союза. Пятеро из них были в числе 28 гвардейцев-панфиловцев. Это Дутов Петр Данилович, Калейников Дмитрий Митрофанович, Натаров Иван Васильевич, Бондаренко Яков Александрович и Васильев Илларион Романович. Поэтому 7 мая 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Кугалин­ский район был переименован в Гвардейский и носил это название до самой реорганизации.

В современной истории Когалы (в новой транскрипции) входит в состав Кербулакского района Алматинской области. Но потомки героев чтят память своих отцов и дедов. Об этом красноречиво свидетельствуют мероприятия, которые каждый год в День Победы проводят местные власти в некогда легендарном райцент­ре. Например, соревнования по футболу, которые вызывали воспоминания о тех, кого уже нет в живых.

Соревнования прошли на новом мини-стадионе. И футболисты, прибывшие на состязания, и местные жители, в основном молодежь, с интересом рассматривали баннеры, на которых организаторы разместили фотографии нескольких десятков фронтовиков. Так, например, житель села Самат Жумадилов показывает на фото своих родных дядей Кенесбая и Белеспая, которые вернулись с фронта инвалидами.

А вот в военной форме смотрит на нас Андрей Моисеевич Жердев, прошедший две войны – финскую и Великую Отечественную. Был танкистом, горел, получил контузию и ушел из жизни в 1959 году.

Орденами и медалями были награждены и многие другие когалинцы, среди которых Баба Есимбеков, Михаил Михайлович Решетняк, Шаден Тажиев, Тауфик Мухаметкалиев, Федор Федорович Николаенко, Рафик Шакирович Мурзабаев, Копбай Кембабанов, Абикен Аупбаев, Сакпай Байгонусов, Усман Чанышев. Все они трудились после войны на благо родины. Некоторые даже к боевым наградам добавили трудовые. На баннере были и те, кто не вернулся с фронта. Вот фотография Нусипжана Анапьянова, который до сих пор числится без вести пропавшим. Хотя в Книге памяти, изданной в бывшей Талды-Курганской области, есть дата его смерти – февраль 1943 года.

На футбольное поле выходили дети и внуки тех, кто отстоял мир 77 лет тому назад. В их числе – Абдыкыдыр Наубаев, Асхат Гуламов, Ергали Шуйкембаев, Георгий Пинчин, Жумабек Сарсенбаев, Алим Анапьянов и многие другие. На площадке шла бескомпромиссная игра. Все игроки были достойны своих отцов и дедов – победителей той страшной войны. По итогам соревнований победу отпраздновали футболисты команды «Ардагер» из Илийского района. На втором месте – коллектив СКА из Талдыкоргана, а на третьем – представители поселка Отеген Батыр. Мероприятие до глубины души тронуло когалинцев, и они надеются, что традиция будет продолжена.