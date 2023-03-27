Словесная перепалка водителей закончилась стрельбой на рынке в Алматы

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Между водителями двух машин на территории одного из рынков Алматы возник словесный конфликт, в результате чего один из них выстрелил в лицо оппонента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

По данному факту Управление полиции Наурызбайского района проводит досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст .293 УК РК.

«Подозреваемый был доставлен в полицию. Газовый пистолет марки «ИЖ», зарегистрированный на его имя, приобщен к материалам уголовного дела», - говорится в сообщении.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в ДП.