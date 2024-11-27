На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды

Экономика
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Казахстанско-российский завод выпускает шины для отечественного автопрома

Фото пресс-службы акимата города Сарани

Шинный завод, действующий в Карагандинской области, – единственное в своем роде отечест­венное производство. А появилось оно благодаря развитию казахстанско-российского сотрудничест­ва. Отечественным инвестором выступила группа компаний Allur, ее парт­нером стала «Татнефть» из Республики Татарстан. Их совместное предприятие, получившее название KamaTyresKZ, разместилось на территории индустриальной зоны Saran.

Эта площадка выбрана не случайно. Во-первых, здесь имеется большая территория, что важно для крупного промышленного предприятия. Ведь шинное производство занимает 76 га, а площадь самого завода – 28 га. Во-вторых, все инженерные коммуникации индустриальной зоны Saran новые. Здесь недавно построен газопровод, подключение к которому позволяет значительно сократить затраты на отопление огромного комплекса.

В строительство шинного завода вложено более 228 млрд тенге, 140 млрд из них – прямые иностранные инвестиции. Годовая производственная мощность предприятия составляет 3 млн шин для легковых автомобилей и 500 тыс. – для грузовиков. Планируется, что здесь будут выпускать и покрышки для автобусов. Не зря ведь рядом с предприятием построен завод компании QazTehna. Сейчас здесь собирают более 1 000 единиц техники в год.

В течение трех лет осуществлялись строительство шинного завода, монтаж, запуск и наладка оборудования. Оно здесь, надо сказать, самое современное. Предприятие полностью цифровизировано, оснащено компьютерами и промышленными роботами. Нынче началась отгрузка готовой продукции. В сентябре первую партию шин отправили на костанайский автозавод группы компаний «Allur».

– Для нас это – знаковое событие, которое подчеркивает высокое качество наших шин, – отметил генеральный директор компании «KamaTyresKZ» Радий Бурганов. – Оно свидетельствует о доверии к нашей продукции и открывает новые возможности для завода в развитии произ­водства. Поставка карагандинских шин на первичную комплектацию уменьшает зависимость отечественного автопрома от импорта и позволяет нам масштабировать производство.

Добавим, что производственный цикл включает все этапы изготовления – от подготовки резины для шин до тестирования готовой продукции. На предприятии уделяют большое внимание контролю качества. Сначала каждая шина, сошедшая с конвейера, проходит визуальный осмотр. Потом ее отправляют на специальные стенды, которые имитируют движение колес автомобиля по шоссе. Только после такого «автопробега» покрышки, выдержавшие параметры испытания, попадают на склад.

Что касается шин для грузовиков, то здесь применяется дополнительная проверка. Изделия просвечивают с помощью цифрового рентген-аппарата. Тщательный контроль необходим, поскольку колеса тяжелой техники испытывают повышенные нагрузки во время движения по автобанам. Покрышка, которая не выдержала проверку на качество, сразу отправляет­ся на утилизацию с перерезанной боковиной. Благодаря этому отбракованный товар гарантированно не попадет в продажу.

Что касается коллектива, то сейчас на карагандинском заводе работают почти 700 человек. Когда предприятие выйдет на проектную мощность, его штат вырастет до 1 100 сотрудников. В настоящее время работодатель планомерно готовит специалистов. Сначала кандидаты проходят теоретическое обучение в Саранском высшем техническом колледже, получая при этом стипендию, а потом едут на практику в Татарстан, в город Нижнекамск.

Там на реальном производстве казахстанцы осваивают тонкости работы вулканизаторщика, сборщика покрышек, инженера-технолога, наладчика оборудования и еще двух десятков других профессий. Причем расходы на проезд, обучение и проживание оплачивает предприятие. Средняя зарплата на шинном заводе превышает 300 тыс. тенге в месяц.

– Мы с партнерами отрабатываем вопрос о предоставлении служебного жилья, – сообщил гендиректор ТОО «KamaTyresKZ» Радий Бурганов. – Планируем построить или восстановить в городе Сарани два многоквартирных дома для наших сотрудников.

Надо отметить, что благодаря новым производствам развивается экономика региона, появляются новые рабочие места, растет благосостояние граждан.

#производство #завод #Сарань #шины #KamaTyresKZ #шинный завод

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