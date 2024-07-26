Многотысячный штраф грозит жительнице Кызылординской области за двойное гражданство

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Девушку с двойным гражданством привлекли к ответственности в Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

В июле текущего года при проверке документов в городе Байконыр установлено, что жительница города, 18-летняя гражданка, не сообщила в установленные сроки о приобретении гражданства РФ.

У девушки изъято казахстанское удостоверение личности. Зарегистрирована утрата гражданства нашей страны.

Нарушительница привлечена к адмответственности, ей грозит штраф – 200 МРП (738 400 тенге). Двойное гражданство в РК не допускается. В случае приобретения гражданства другого государства, необходимо уведомить подразделения миграционной службы в течение 30-ти календарных дней со дня приобретения.