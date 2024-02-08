На сцене – бурабайские бабушки!

В этом году ансамбль отметил пятилетие творческой деятельности. Созданный в 2018-м с целью популяризации национальной культуры, народных песен, он продолжает радовать слушателей богатым репертуаром. В сос­таве ансамб­ля – ветераны труда, среди них – педагог, врач, бухгалтер, бывшие овощеводы, словом, люди из той энергичной, активной категории, которых «старость дома не застанет». По сей день они с удовольствием идут по вечерам на репетиции в сельский клуб, чтобы готовить свои будущие концерты.

За это время у коллектива появилось немало почитателей его творчества, слушающих мелодичные песни с интересом и радостью. Впрочем, широкая публика о вокальной группе, начавшей петь на сельской сцене, участвовать в праздничных мероприятиях, узнала практически сразу. Умеют сельские ветераны запомниться, заразить своим жизнелюбием. Бурабайских бабушек стали приглашать на театральные постановки, снимать в музыкальных клипах. Конечно же, ансамбль – фаворит национальных праздников.

За пять лет творческой жизни ансамбль успел заявить о себе, занимая призовые места на районных, областных, рес­публиканских и даже международных вокальных конкурсах. Серьезны и достижения маленького сельского коллектива: в 2021 году бабушки завоевали Гран-при на ХІІІ Меж­дународном фестивале «Асыл мұра», а в 2023-м – Гран-при VII Международного фестиваля искусств «Дарындар сазы».

Сегодня в репертуаре ан­самб­ля «Керім-ай» более тридцати песен. Исполняют сельские артистки и любимые народные песни, и произведения популярных композиторов Казахстана и ближнего зарубежья. Поющие бабушки – бессменные участницы районных и областных мероприятий: они приветствуют на различных встречах, проходящих в Бурабае, иностранных гостей, пропагандируя многовековые обычаи, традиции, культуру и искусство казахского народа.