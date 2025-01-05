На сцене «Мадам Баттерфляй»

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Историю трагической любви юной гейши Чио-Чио-Сан и заезжего американского военного моряка Пинкертона представили на сцене Шымкентского городского театра оперы и балета.

фото предоставлено театром

Преданность Чио-Чио-Сан своему возлюбленному производит на зрителей сильное впечатление. В спектакле явственно звучит и тема столкновения цивилизаций – западной и восточной. Декорации и костюмы, выполненные в японском стиле, придают спектаклю особую атмосферу и работают на общий замысел.

Роль Чио-Чио-Сан исполнила солистка Театра «Астана Опера» Улпан Аубакирова. В кулуарах актриса призналась, что вжиться в образ героини оказалось непросто. Зато в процессе работы над постановкой удалось многому научиться. Роль капитана Пинкертона исполнил заслуженный деятель РК Мейир Байнеш.

Опера объединила столичных и шымкентских исполнителей. Два премьерных показа играли разные актерские составы, и каждый раз эмоциональный накал достигал своего апогея. Помимо Улпан Аубакировой и Мейира Байнеша из «Астана Опера», в спектакле были заняты солисты Шымкентского городского театра оперы и балета Айгуль Азатова, Гульжан Раскалиева, Алексей Скибин, Дина Хамзина, Маргарита Кин.

Над постановкой «Мадам Баттерфляй» трудились московский режиссер Михаил Панджавидзе, дирижер Ерболат Ахмедьяров, художник из Германии Гари Гуммель.

#Шымкент #опера #спектакль #Мадам Баттерфляй

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