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Елена Мартынова

Оперативный штаб для работы с предприятиями-экспортерами создан в Карагандинской области.

В Карагандинской области в связи с ситуацией на мировых рынках заработал оперативный штаб для поддержки предприятий-экспортеров. Возглавляет его заместитель акима региона Ермек Алпысов. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, в ручном режиме. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава области Женис Касымбек.

– У нас большое число предприя­тий, тесно связанных с внешним рынком. Мы создали оперативный штаб в регионе, с прошлой недели он оперативно работает. Будем в ежедневном режиме держать связь с каждым предприятием-экспортером, со всеми крупными работодателями, отслеживать ситуацию, решать вопросы, связанные и с отгрузкой экспортной продукции, и с ситуацией в трудовых коллективах. Это важнейший вопрос исходя из положения, которое складывается в мире, – отметил глава области. – Самое главное – сохранение рабочих мест, благосостояние наших граждан.

Женис Касымбек поручил акимам городов и районов теснее работать со всеми промышленными предприя­тиями. Также необходимо вести постоянный мониторинг объемов внутренней и внешней торговли. Кроме того, особое внимание будет уделяться инвестиционной активности компаний.

– На этот год объемы инвестиций запланированы на уровне 850 миллиардов тенге, с ростом на 40 миллиардов к 2021 году. Эту задачу мы должны выполнить, – подчеркнул Женис Касымбек.

О показателях социально-экономического развития области за два истекших месяца в ходе аппаратного совещания доложил начальник управления экономики Азамат Муканов. По его информации, регионом произведено промышленной продукции на 760,3 млрд тенге, с ростом на 6,5%. В обрабатывающей промышленности увеличился выпуск проката плоского – на 17,6%, стали – на 7,8, чугуна – на 4,6, карбида кальция – на 2,9%.

В сельском хозяйстве объем валовой продукции составил 27,1 млрд тенге. В области возросло производство мяса и молока.

Сохраняется позитивная динамика в строительстве. За два месяца введено 92,6 тыс. кв. метров жилья, с ростом на 0,4% к уровню аналогичного периода 2021 года.

В целом на текущий год перед областью стоит задача по обеспечению роста экономики на 3,4%. В промышленности целью поставлен двухпроцентный рост с достижением объемов в 4,3 трлн тенге.

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