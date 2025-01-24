На Тайване хотят уничтожить до 120 тыс. зеленых игуан

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Из-за того, что животным не хватает еды, они начинают разорять сельскохозяйственные угодья. Игуаны питаются фруктами и растениями, но при случае не брезгуют и маленькими животными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Как сообщил телеканал AP News, в настоящее время, по информации Агентства лесного хозяйства и охраны природы острова, в центральных и южных регионах обитает около 200 тыс. игуан, что в разы превосходит нормальный уровень популяции.

«Многие покупали их как милых маленьких питомцев, не понимая, насколько большими и долгоживущими они станут, поэтому они выпустили их на волю в дикой природе, где они действительно прижились в тайваньской среде. Это позволило им размножаться с большой скоростью, что заставило нас отстреливать их и восстанавливать баланс природы», — сообщил представитель сельскохозяйственного департамента южного округа Пиндун Ли Чи-я.

У этих крупных ящериц, вес которых может достигать 5 кг, на Тайване нет врагов в естественной среде, на них никто не охотится. Проблема существует уже не первый год. В 2024-м за убийство игуаны была назначена награда в размере около $15 за каждую. Специально набранные охотничьи команды убили тогда около 70 тыс. этих пресмыкающихся.

В этом году наряду с истреблением предлагаются более гуманные методы. Так, генеральный секретарь Ассоциации по сохранению рептилий Тайваня Сюй Вэйцзе собрал группу, которая будет обучать местных фермеров мерам сохранения своих территорий без убийства животных.