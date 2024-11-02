На востоке страны начал действовать филиал Национальной академии наук Статьи 2 ноября 2024 г. 5:00 3 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Как пояснил глава академии Ахылбек Куришбаев, это новый шаг в развитии научно-технического потенциала региона и возможность для коллаборации науки и производства. фото ВКТУ Сегодня по указанию Главы государства при областных акиматах созданы советы по науке и технологиям, призванные определять приоритетные направления и помогать внедрению передовых технологий. Задача филиала – организовать эту работу максимально эффективно. Кроме того, в задачи структуры входят форсайтные, или прогнозные, исследования по науке и технологиям, международное сотрудничество в данных сферах, помощь в партнерстве вузов и производственных предприятий. Филиал разместился на базе Восточно-Казахстанского техуниверситета им. Д. Серикбаева. Его «правой рукой» стал форсайт-центр, открывшийся на площадке другого ведущего регионального вуза – университета им С. Аманжолова. В новом центре уже наметили важные направления. Например, по составлению прогнозов в горнодобывающей и металлургической промышленности, поиску новых технологий, в том числе по энергоэффективности. В приоритеты также вошли исследования по снижению техногенного воздействия на окружающую среду, использование «зеленых» решений, поиск инноваций в аграрной сфере, в том числе переработке сельскохозяйственной продукции. С учетом того, что Восточно-Казахстанская область граничит с Китаем и Россией, планируются также исследования по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и, соответственно, расширению экспортного потенциала региона, туризма. «Итогом должны стать региональные стратегии, учитывающие особенности местной экономики, – пояснили в ВКУ им. С. Аманжолова. – Центр также станет площадкой для проведения хакатонов, семинаров, конференций». #Образование #ВКО #наука