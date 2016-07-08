Свежий выпуск
​На войне как на войне
Дулат МОЛДАБАЕВ

Как выжить в толпе, стратегия поведения при массовых беспорядках, преодоление страха – такие вопросы рассматриваются в предлагаемом издании. Впрочем, уже из названий глав, а их всего четыре, можно понять, о чем пойдет речь в этом сборнике. Первая глава так и называется – «Подготовка журналиста к выезду в зону военного конфликта». Ведь представителю «четвертой власти», доб­ровольно изъявившему желание работать в экстремальных условиях, понадобятся правовые, медицинские знания, а также навыки в области психологии.

Вторая часть книги пос­вящена особенностям работы журналиста в зоне военного конфликта. Что делать по прибытии в район вооруженных действий, как относиться к оружию и передвигаться на автомобиле, действовать в случае ранения или болезни и общаться с вооруженными людьми. Отдельные главы отведены женщинам-журналистам в «горячих точках» и этике журналиста в зоне военного конфликта.

Помнится, на одном из семинаров по «Военному дискурсу» нам демонстрировали вещевой мешок военнослужащего в горной местности. В таком «тревожном чемоданчике» предусмотрено все необходимое для выживания в горах, вплоть до иголки. Чего стоят водонепроницаемый блокнот, огниво и специальный компас для определения местности ночью в горах. Как выразился один из инструкторов, обучавший нас основам выживания и работе в экстремальных условиях, горы не прощают ошибок.

На всех семинарах нам показывали самые разные фильмы. Документальный фильм «Воины мира» рассказывает о работе наших коллег в зоне вооруженных конфликтов. Построен он на воспоминаниях тех журналистов, которые уже бывали в «горячих точках». В фильме делается вывод, что в современном информационном обществе людей и в мирное время необходимо обучать премуд­ростям, которые пригодятся в экстремальной ситуации. Если, к примеру, журналист находится рядом с военным объектом или взял в руки оружие, то фактически он отказывается от предоставленной ему международным гуманитарным правом защиты. В этом случае никто не сможет гарантировать ему жизнь, так как военные объекты будут подвергаться нападению в первую очередь. При таких обстоятельствах он действует на свой страх и риск.

Таким образом, экстремальная журналистика стала специфичным, самостоятельным направлением нашей профессии, которое требует знания правовых аспектов и этических норм, международного права, отечественного законодательства. Год назад оборонное ведомство страны разработало систему специальной подготовки журналис­тов для работы в экстремальных условиях. Главная задача обучения – дать нам практические навыки и вооружить знаниями, которые помогут сохранить жизнь, а также позволят эффективно работать в условиях риска и непредвиденных трудностей.

Издание будет полезно не только практикующим журналистам, но и студентам факультетов журналистики. Формат и содержание издания направлены на формирование таких компетенций, как понимание сущности журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальной роли журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессио­нальных обязанностей в зоне военного конфликта.

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