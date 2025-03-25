На возвращенные активы построят новые медицинские объекты в Акмолинской области

Правительство,Возврат активов
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В рамках исполнения поручения главы государства правительство реализует проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области.

В регионе появятся 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт. Это позволит значительно улучшить доступ населения к качественной медицинской помощи в сельской местности, обеспечив прием в общей сложности 405 пациентов в смену.

Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:

➤ с. Арнасай Аршалынского района,
➤ с. Старый Колутон Астраханского района,
➤ с. Пятигорское Жаркаинского района,
➤ с. Жанаесиль Целиноградского района.

Также будут построены ФАПы:

➤ с. Кировское Жаксынского района,
➤ с. Жарлыколь Целиноградского района,
➤ с. Партизанка Буландинского района,
➤ с. Алтынды Буландинского района,
➤ с. Пригородное Шортандинского района.

Медицинский пункт будет построен в с. Шалкар Целиноградского района.

 

#медицина #Правительство #возврат активов

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