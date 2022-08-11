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На врачей, ищущих диагноз в Интернете, жалуются сельчане в Алматинской области – СМИ

В полуаварийном состоянии находится единственная больница в селе Нарынкол Алматинской области. Объект не ремонтировали с конца 80-х годов. Сейчас в медучреждении обслуживаются больше 40 тысяч человек. Ситуацию, по словам местных жителей, усугубляет и острый дефицит квалифицированных специалистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Состояние местной больницы и компетентность медицинских специалистов вызывают недовольство сельчан уже давно. Жители говорят, в медучреждении не создают необходимые условия для привлечения квалифицированных кадров.

«Они самостоятельно не могут поставить диагноз. Мы говорим свои симптомы, а они начинают искать в интернете. Честно, я сомневаюсь в их профессионализме», – сказал житель села Нарынкол Алибек Далденбаев.

«Большинство молодежи здесь работают медбратьями, медсестрами. Но настоящих докторов мало. Моя мама работает в больнице, говорит, что молодые специалисты плохо образованны. А для высококвалифицированных кадров нужны условия», – поделилась жительница села Нарынкол Асель Советбай.

Единственная больница во всем районе, действительно, нуждается в срочном капитальном ремонте. Объект возвели в далёком 1989 году. В медучреждении протекает крыша, а при малейшем дуновении ветра кровлю начинает шатать.

«Во время дождя затапливает 3-й и 4-й этажи. Я сама работаю в хирургии на 3-м этаже. Когда капает, ставим ведра на лестницу, так и работаем», – рассказала сотрудник хирургического отделения КГП на ПХВ «Райымбекская районная больница» Жанар Акбаева.

В самой администрации больницы признают, что медработников не хватает, а поток пациентов не уменьшается.

«Думаю, нам необходимы терапевты, хирурги и гинекологи. Зарплаты достаточно, но им нужно жилье. Сами знаете, хорошие специалисты не хотят приезжать в село. А так все наши врачи грамотные, столько лет учились», – отметила старшая медсестра КГП на ПХВ «Райымбекская районная больница» Назгуль Мержанова.

Ранее аким области совершил визит в Райымбекский район и отметил необходимость ремонта местной больницы и ещё пяти сельских амбулаторий, а также необходимости повысить качество медуслуг.

 

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