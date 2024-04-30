Казахстанские миротворцы поехали за рубеж обучать иностранцев

Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В обучении миротворческому делу участвуют слушатели из 18 стран

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

Офицеры Центра миротворческих операций Министерства обороны РК принимают участие в международном курсе «Военных наблюдателей», проводимом на базе центра миротворческой подготовки в городе Сольнок (Венгрия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦМО МО РК.

Майор Айбар Актуреев приглашен на тренинг в качестве инструктора. Имея за плечами опыт прохождения миссии в качестве военного наблюдателя, он уже не первый год проводит занятия со слушателями.

На данном курсе опытный офицер ознакомляет слушателей с миротворческой деятельностью ООН, проводит обучение мандатным задачам с их отработкой на практике.

По словам казахстанского инструктора, участники курса изучают основные принципы работы военных наблюдателей, правила поведения в зоне конфликта, методы сбора и анализа информации, а также основы международного гуманитарного права.

"Трехнедельная интенсивная программа обучения включает в себя теоретические занятия с отработкой практических заданий, – поясняет майор Актуреев. – Цель – развитие навыков наблюдения и отчетности в рамках миротворческих операций ООН".

В обучении участвуют 25 слушателей из 18 стран: Венгрии, Марокко, Мальдив, Кот-д’Ивуара, США, Македонии, Мексики, Азербайджана, Танзании, Италии, Казахстана, Канады, Египта, Эквадора, Сербии, Словении, Пакистана, Китая.

В ходе групповых занятий военнослужащие активно обмениваются опытом.

"Участие в курсе – это прекрасная возможность получить необходимые знания и первоначальный опыт работы в многонациональной среде, – делится впечатлениями офицер KAZCENT майор медицинской службы Ильяс Абишев, приглашенный на курс в качестве слушателя. – Здесь каждый военнослужащий имеет возможность принять участие в смоделированных миротворческих операциях под руководством опытных инструкторов, а также анализировать свои действия и принимать решения в нестандартных ситуациях".

По окончании курса каждый участник получит сертификат, подтверждающий его квалификацию в области военных наблюдателей ООН.

#ООН #иностранцы #обучение #миротворцы

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