На все руки эксперты

В департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции города Шымкента, сотрудники которого выявили эти факты, считают, что эксперты Института судебных экспертиз не имели на то права и делали это незаконно. Подобные услуги, по их мнению, не входят в обязанности специалистов, призванных выдавать заключения по уголовным, гражданским и административным делам для правоохранительных органов.

Выяснилось, что судебные эксперты решили расширить поле своей деятельности и заключили договор с филиалом газовой компании, выдавая заключения о поверках счетчиков. Надо отметить, что далеко не все выдерживали подобную проверку, и некоторым владельцам приборов учета пришлось даже выплачивать штрафы после обследования.

В департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции посчитали, что Институт судебных экспертиз взял на себя неправомерные обязательства. После того как в ситуацию вмешалось антимонопольное ведомство, направив соответствующее уведомление, Институт судебных экспертиз по г. Шымкенту расторг договор с газовиками. Но со временем эксперты передумали и решили обратиться в суд, чтобы доказать, что вполне себе могут заниматься поверкой приборов учета.

Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Шымкента Ернар Косбаев по-прежнему считает, что институт не вправе оказывать подобную услугу. Сейчас спорный вопрос стал предметом судебного разбирательства.