На всю оставшуюся жизнь

В эти дни, когда страна отмечает 81-годовщину Великой Победы, вспоминаю слова Президента Касым-Жомарта­ Токаева: «Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, в том числе и для Казахстана. Те грозные дни показали, что война несет горе и утраты, а мир – это бесценное богатство. Великая Победа стала неотъемлемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира. Это истина, о которой мы всегда должны помнить. Отрадно, что сегодня среди нас находятся уважаемые ветераны, сумевшие выстоять в этой страшной войне».

В трех километрах от села Шонжы находится одно из самых красивых сел в Уйгурском районе – Бахар. В советские годы здесь был знаменитый целинный совхоз имени А. Розыбакие­ва, где дехкане выращивали кукурузу. В последние годы сельчане разбили здесь гигантские сады. Со вкусом местных плодов абрикоса знакомы многие казахстанцы. Я еду туда на встречу с участником Великой Отечественной войны Алимом Кебировым.

Мы входим в небольшой, очень чистый и аккуратный дом. Нас встречает большая и приветливая семья. Вижу самого аксакала, мужчин, женщин, детей – всех сразу не пересчитаешь. У них светлые и добрые лица. В зале уже накрыт дастархан. Мне даже становится неудобно за чрезмерное внимание к нам.

Алим-ака настойчиво приглашает к столу. Понимаю, что отказываться нельзя.

– Исмаилжан, я рад знакомству с вами, но вы для меня давно родной и близкий человек, – говорит он. – Во-первых, я земляк вашей мамы – Ризванам Махмуткызы. Мы родились и вырос­ли в одном селе – Малом Аксу. Она лишь на три года младше меня. Наша семья жила недалеко от дома вашего дедушки и бабушки, мы общались с ними. Хорошо помню и вашего отца Абдыкадыра-кари, он с супругой приезжал к нам в село. Во-вторых, я читал все ваши произведения, которые были опубликованы в газете «Уйғур авази». Особенно меня поразили очерки «Моя Кашгария». Я вместе с вами въезжал и выезжал со слезами из Кашгара.

Слышать такие слова, конечно, приятно, и я благодарю аксакала:

– Алим-ака, и я знакомству с вами бесконечно рад. Вы участник великой и самой кровопролитной в истории войны, один из тех, кто отстоял свободу во всем мире.

Фронтовик – худощавый энергичный мужчина с живым блеском в глазах. Выглядит моложе своих лет. Ветеран сохранил ясный ум, великолепную память. Трудно поверить, что ему уже 102 года! Мне кажется, что я вернулся в свое далекое детство, когда такие солдаты последней войны жили почти в каждом доме. Прошу Алима-ака рассказать о себе.

– Родился я 1 января 1924 года. В пору моего детства село было небольшим: в нем жили около семисот человек, это более ста семей. В кишлаке протекала небольшая, но бурная речка. Сразу за селом был горный лес. Я счастлив, что вырос в одном из живописнейших мест Жетыcу. Родители мои были дехканами. До войны, как и все мои ровесники, учился в местной школе. Время было сложное, поэтому мы быстро взрослели, – вспоминает аксакал. – Забрали меня на фронт 23 февраля 1942 года. На всю жизнь запомнил тот холодный день. Мы были призваны Панфиловским районным военным комиссариа­том. Был праздник, играла музыка, а мы уходили на фронт... Прекрасно понимали, что многие из нас не вернутся домой...

В 1942–1943 годах Алим Кебиров сражался на 1-м Белорусском фронте.

– Сотнями гибли мои однополчане, друзья, а моя смерть проходила мимо. В боях за Белгород получил тяжелое ранение, но после лечения в госпитале вернулся в строй. Был награжден орденом Отечественной войны ІІ степени. В 1943–1944 годах освобождал Украину, наша часть форсировала Днепр. На всю жизнь запомнил, как 7 ноября 1943 года мы вошли в Киев. Особенно ожесточенные бои шли во время освобождения Львова. В Западной Украине получил тяжелое ранение и чудом остался жив, пролежав несколько месяцев в госпитале, списанный подчистую военными медиками.

В марте 1944 года фронтовик вернулся на Родину. Он награжден медалями «За освобождение Украины», «За освобож­дение города Львова». Работал, соз­дал семью, воспитывал детей.

– Думаю, что судьба моя сложилась неплохо, – считает Алим Кебиров. – К сожалению, ушла из жизни моя любимая супруга, с которой мы вместе воспитали наших восьмерых детей (шестерых сыновей и двух дочерей). Сейчас живу с сыном Арманжаном. До выхода на пенсию в 1990 году трудился на разных должностях в родном районе. Был председателем сельского совета в селе Дардамты, налоговым инс­пектором, бригадиром, заведующим фермой в колхозе имени Карла Маркса в Шонжы…

Многое видел в жизни. Хочу пожелать нашей стране благополучия, а вам, Исмаилжан,­ здоровья, долголетия и творческих удач! Я благодарен руководству страны, которая заботится о ветеранах. Пусть эта война будет последней для Казахстана! – говорит Алим Кебиров. – Я рад и горд, что не забывают нас, ветеранов. Неоднократно меня навещала аким Уйгурского района Бота Елеусизова. В прошлом году, в праздничный день, у меня в гостях побывал и аким Алматинской области Марат Султангазиев. А разве я могу забыть, как весь район отмечал мой столетний юбилей?..

На прощание я крепко обнял аксакала, который стал за короткое время родным человеком, и выразил надежду, что мы еще увидимся.