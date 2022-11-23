В рамках миссии ТюркПА я при­ехал из Кыргызстана. На тех участках, где лично присутствовал, процесс выборов был организован на высоком уровне.

Среди кандидатов в президенты были две женщины – это показатель гендерного равенства в стране. Графа «против всех» – хорошая возможность для волеизъявления граждан.

Процесс выборов – как организм, который постоянно развивается и совершенствуется. Казахстан сделал важный шаг вперед и получил импульс для дальнейшего развития страны.

В Кыргызстане с 2015 года выборы проходят с использованием биометрических данных при регистрации избирателя и его идентификации в день голосования. Весь процесс автоматизирован.

Бумажные бюллетени не нужно бросать в урну, достаточно предъявить биометрический паспорт, сделать свой выбор, и все данные в автоматическом режиме отправляются в центр. Люди могут в реальном режиме увидеть явку избирателей.

После того как избирательные участки завершают работу, начинается подсчет голосов. Благодаря автоматизированному процессу результаты известны сразу. Это минимизирует человеческий фактор, делает процесс прозрачным и удобным.

Благодаря такой системе все больше новых партий пробиваются в политическое пространство Кыргызстана.