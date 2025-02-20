На юге началась посадка деревьев

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестанской области стартовала массовая посадка зеленых насаждений.

фото из архива "КП"

В этом году в регионе планируется посадить 1 257 700 деревьев. Весь объем работ разделили на два этапа: 631 100 деревьев планируется посадить весной, а 626 600 – осенью. Тем самым предполагается расширить «зеленый пояс» вокруг Туркестана и озеленить населенные пункты. На это выделено 30 тыс. га земли, которые переводятся в категорию государственного лесного фонда. В осенний сезон 2024 года и весной 2025-го под посадку лесных насаждений определили 17 019 га, из которых 8 185 га охватывают территорию вокруг Туркестана.

Специалисты определились с видами деревьев и кустарников, которые легко приживаются и чувствуют себя комфортно в жарком сухом климате. Среди них – сирийская роза, абрикос, тутовник, ива, айлант, черный орех, катальпа, карата, тополь, ясень, можжевельник. Лесные хозяйственные учреждения полностью готовы к распределению саженцев на весну. Всего в рамках поручения Президента в Туркестанской области планируется высадить 10 млн 100 тыс. саженцев.

#Туркестан #деревья #посадка

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