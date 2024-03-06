На живца!

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Юлия Пулина

Свыше ста человек приняли участие в ежегодных соревнованиях по подледному лову рыбы в Жезказгане.

фото Жезказганского общества охотников и рыболовов

Как признались сами ценители активного отдыха, для них это не только состязания, а настоящий праздник. Турнир, как правило, проводят зимой, однако из-за погодных условий он был перенесен на начало марта. В соревнованиях, организованных Жезказганским общест­вом охотников и рыболовов (ЖООиР) при участии Жезказганского подраз­деления ОО «ТОР» (туризм, охота, рыбалка) принимали участие и мужчины, и женщины.

Рыболовы-любители состязались за ценные призы и годовые путевки на бесплатную рыбалку на всех водоемах области, закреп­ленных за ЖООиР, в нескольких номинациях: «Самый больший улов за два часа», «Самая крупная рыба», «Бурение лунок на скорость» и «Бег в полной экипировке с рыболовным ящиком и буром». Места для участников на водо­хранилище распределялись по результатам жеребьевки. Самый большой улов оказался у Вадима Ершова, который, как выяснилось, оказался еще и именниником в этот день.

Поддержать участников из Жезказгана и Сатпае­ва приехали их друзья и близкие, увлеченные этим видом спорта земляки. Улов рыболовов тоже пригодился: организаторы турнира приготовили из него торжественный обед для всех участников и гостей меро­прия­тия.

#турнир #соревнования #Жезказган #рыба #рыболовы #подледный лов

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