Фото: akorda.kz
Президент , Поручения , Экономика
"Наблюдается дефицит мыслей и идей" – Токаев о разработке Новой экономической политики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в Акорде поручил разработать долгосрочную Концепцию налоговой политики, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства обозначил, что от предпринимателей справедливо звучат упреки касательно постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик.

«На прошлой встрече я поручил разработать Новую экономическую политику. Не могу сказать, что эта работа проходит успешно. Наблюдается дефицит мыслей и идей. Это касается и антикризисных мер.

Мною было поручено создать Рабочую группу при Правительстве с приглашением предпринимателей и экономистов, проявляющих повышенную активность в блогосфере и высказывающих различные критические замечания. Но этих людей надолго не хватило, с идеями и конкретными предложениями, как мне доложили, тоже напряженка.

Тем не менее от Правительства и Администрации Президента ожидаю доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро-, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее», – поставил задачу Президент.

На заседании Высшего совета по реформам Главой государства были даны указания по его совершенствованию. Эту работу, по словам Токаева, следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом можно выработать действительно нужные и эффективные реформы.

«Обращаюсь ко всем присутствующим: лозунг «Жаңа Қазақстанды бірге құрамыз» – не пустые слова. Участие предпринимателей, представителей реального сектора экономики в этом деле критически важно», – отметил лидер Казахстана.

Отдельного внимания, подчеркнул Президент, требуют налоговая политика и администрирование. В этой сфере сегодня наблюдается определенный дисбаланс.

«Например, некоторые крупные компании в рамках действующих режимов ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. Освобождение доходов целых групп бизнеса или видов деятельности вместо точечных стимулирующих мер становится инструментом для манипуляций.

Необходимо подумать над исправлением таких перекосов, которые не просто приводят к потерям бюджета, а способствуют расслоению в обществе, снижают справедливость распределения национального благосостояния.

После того, как государство и бизнес придут к консенсусу, нужно стабилизировать налоговое законодательство и прекратить практику спорадических изменений», – отметил Токаев.

Он поручил Правительству совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную Концепцию налоговой политики. В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране. Налоговая политика в основных ее параметрах должна быть стабильна.

«Отдельное внимание следует уделить упрощению процессов уплаты налогов, их администрированию с исключением человеческого фактора за счет или путем цифровизации. Эту работу нужно проводить вдумчиво, исходя из сегодняшних и будущих реалий и общегосударственных задач.

К началу следующего года ожидаю взвешенных предложений от Правительства», – поручил Президент РК.

 

 

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