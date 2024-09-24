Начались испытания Коринской ГЭС

Как сообщили в пресс-службе акима облас­ти, сейчас в регионе действуют 15 объектов по генерации возобновляемой энергии установленной мощностью 210,5 МВт. В текущем году введут в строй еще три ГЭС, в частности, к сдаче в эксплуатацию готовят ГЭС на реке Кора, строит ее ТОО «АСПМК-519.

– Общая мощность станции составляет 29 мегаватт, – рассказал директор Коринской ГЭС Ильяс Хамитов. – Все строительные работы завершены, полностью смонтированы гидроагрегаты. Идут пусконаладочные работы. Три агрегата работают в испытательном режиме. Кстати, оборудование для станции закуплено в Австрии, и австрийские же специалисты, начав испытания в режиме онлайн, удаленно настраивают и проверяют его, а местные контролируют весь процесс на месте и проходят у австрийцев обучение. Жителей Текели строительство ГЭС рядом с городом обрадовало. Ведь каждый промышленный объект для них – это прежде всего рабочие места.

– У меня большой опыт работы электриком, сам я живу в Текели, – рассказал дежурный электрик Коринской ГЭС Мажит Нарзуллаев. – С самого начала строительства устроился на Коринской ГЭС дежурным электриком, контролирую уровень притока воды, функционирование генераторов, сколько электроэнергии они производят. Австралийские специалисты научили управлять устройствами как во время строительных работ, так и при пусконаладке. Они проводили специальные занятия несколько месяцев.

Кстати, в области Жетысу планируется сдать в эксплуатацию еще восемь объектов ВИЭ и на несколько шагов приблизиться к полному энергетическому самообеспечению региона.