Начались испытания Коринской ГЭС Статьи 24 сентября 2024 г. 3:00 1 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Это одна из трех гидроэлектростанций, которые запустят в регионе в ближайшие месяцы. фото Дмитрия Ерофеева Как сообщили в пресс-службе акима области, сейчас в регионе действуют 15 объектов по генерации возобновляемой энергии установленной мощностью 210,5 МВт. В текущем году введут в строй еще три ГЭС, в частности, к сдаче в эксплуатацию готовят ГЭС на реке Кора, строит ее ТОО «АСПМК-519. – Общая мощность станции составляет 29 мегаватт, – рассказал директор Коринской ГЭС Ильяс Хамитов. – Все строительные работы завершены, полностью смонтированы гидроагрегаты. Идут пусконаладочные работы. Три агрегата работают в испытательном режиме. Кстати, оборудование для станции закуплено в Австрии, и австрийские же специалисты, начав испытания в режиме онлайн, удаленно настраивают и проверяют его, а местные контролируют весь процесс на месте и проходят у австрийцев обучение. Жителей Текели строительство ГЭС рядом с городом обрадовало. Ведь каждый промышленный объект для них – это прежде всего рабочие места. – У меня большой опыт работы электриком, сам я живу в Текели, – рассказал дежурный электрик Коринской ГЭС Мажит Нарзуллаев. – С самого начала строительства устроился на Коринской ГЭС дежурным электриком, контролирую уровень притока воды, функционирование генераторов, сколько электроэнергии они производят. Австралийские специалисты научили управлять устройствами как во время строительных работ, так и при пусконаладке. Они проводили специальные занятия несколько месяцев. Кстати, в области Жетысу планируется сдать в эксплуатацию еще восемь объектов ВИЭ и на несколько шагов приблизиться к полному энергетическому самообеспечению региона. #область Жетысу #испытания #ГЭС #Коринская ГЭС